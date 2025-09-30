Como fazer a trend da foto do jogador de futebol no Gemini? Descubra o texto para copiar

Imagem pode ser personalizada com o rosto de quem a cria. Google Gemini/Reprodução

Usuários seguem criando novos temas para a trend da foto com IA. Agora, o formato da vez são imagens ultrarrealistas como jogador de futebol.

Utilizando a Inteligência Artificial do Google Gemini, na versão Nano Banana, é possível criar imagens de diferentes tipos, editando os prompts da maneira que desejar.

Assim como em outros formatos, os usuários estão apostando em diferentes times e versões bem detalhistas.

Como fazer a trend da foto do jogador de futebol

Para criar a sua própria versão como jogador de futebol, é necessário utilizar um prompt e editar com as características do time desejado.

Confira o prompt da trend da foto do jogador de futebol

Acesse o Google Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) Cole o prompt a seguir com a imagem escolhida:

Crie uma imagem minha [foto enviada em anexo] ultrarrealista de um jogador de futebol profissional comemorando um gol em um estádio lotado. O jogador está vestindo o kit da casa do Barcelona número 25 (camisa vermelha e azul com shorts pretos, meias pretas estampadas, chuteira verde, patrocinador do Spotify, design da Nike e braçadeira de capitão). Ele corre para frente com a mão direita fazendo um gesto 'shhh' na frente dos lábios, simbolizando o silêncio. A multidão ao fundo está impressionada, mas, ao mesmo tempo, animada, criando uma atmosfera dramática de futebol.

Iluminação cinematográfica, texturas de tecido detalhadas, movimentos dinâmicos, campo de grama realista, qualidade 8K, estilo de fotografia esportiva. Pronto! Sua versão da foto do jogador de futebol será gerada:

Imagem gerada a partir de um rosto como referência. Google Gemini/Reprodução

Outro formato é o de um pôster cenográfico de jogador de futebol profissional. Para gerar a imagem, siga os mesmos passos, mas insira o prompt abaixo:

Um pôster cinematográfico de futebol profissional com [referência à imagem]. Mantenha o rosto, cabelo, formato e ângulo originais exatamente como na imagem. Mostre a pessoa em três perspectivas: um retrato super close-up com uma camisa de Portugal, uma vista de perfil lateral vestindo uma camisa de Portugal nas costas com o nome Queiroz (nome fictício) e uma foto de corpo inteiro com o uniforme completo de futebol (camisa Portugal 2025, shorts) com logotipos de patrocinadores. Na parte inferior, coloque uma cena de ação dinâmica do jogador executando um poderoso chute com desfoque de movimento no campo oficial do futebol. A camisa deve exibir claramente o número 7 na frente, nas costas e no shorts. Use um fundo de campo azul escuro e o nome Queiroz atrás do personagem. O estilo geral deve ser ultrarrealista, de alta resolução, cinematográfico e com vibrações de pôster esportivo.

Pôster gerado a partir de imagem de um rosto. Google Gemini/Reprodução

Novo modelo está sendo usado por usuários

A nova versão já conta com muitos compartilhamentos, de diferentes times brasileiros e internacionais. Veja algumas das imagens geradas: