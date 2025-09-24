Como fazer a trend da foto de casal no Gemini? Descubra os melhores prompts

A repercussão da trend da foto studio está ganhando novos formatos. Agora, casais também estão criando imagens com estética profissional de estúdio.
Utilizando o Gemini, com a tecnologia Nano Banana, é possível criar as imagens ultrarrealistas de ensaios fotográficos em diversas estéticas. Além disso, a tecnologia tem por característica preservar os rostos de imagens utilizadas como base para as criações.
Para gerar as imagens, é preciso utilizar prompts (comandos) específicos para cada formato.
Prompt para fazer foto de casal em studio
Confira o passo a passo de como criar as imagens:
- Acesse o Google Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)
- Cole o prompt a seguir com a imagem escolhida:
Edite as fotos, em um estúdio profissional, mostrando um casal se abraçando descontraidamente. A mulher usa (incluir as roupas da preferência). O homem veste (incluir as roupas da preferência). Uma iluminação suave e minimalista cria uma sombra forte e uma atmosfera melancólica. Postura corporal relaxada, o homem olhando para a mulher, fundo simples, estética simples e moderna, sem alterações no rosto e em qualidade HD.
- Sua versão foto studio em casal será gerada.
Fotos na praia
Fotos de casais na praia também estão sendo criadas com o Gemini. Para gerar, é necessário colar um comando diferente:
- Crie uma foto com eu e ele olhando um para o outro. Ele está dentro da água me segurando pela cintura. Minhas mãos estão nos ombros dele, numa praia deserta, a luz do sol está entre nosso rosto. Não altere nosso rosto e preserve nossas características. Estou de biquíni, a foto foi tirada um pouco longa e estamos de frente para praia nos olhando sem sorrir, a iluminação é um pouco escura.
Foto de casal no estúdio
Neste formato, a proposta é gerar uma imagem em casal similar à trend que já está repercutindo nas redes, que simula um ensaio fotográfico em estúdio.
Para criar, basta copiar e colar o texto abaixo e fazer as adaptações necessárias:
- Gere uma imagem. Faça um Retrato pessoal de alta gama, ultrarrealista da pessoa na foto fornecida, preservando sua fisionomia, idade aparente, gênero, tom de pele, cabelo, olhos e expressão únicos Negativos: Não distorcer traços, sem mudanças de idade ou gênero, sem pele plástica, sem roupas inventadas (salvo o fallback indicado), sem dedos extras ou ausentes, sem ruído, sem textos nem marcas d'água. Texturas de pele, cabelo e tecidos fotorrealistas
- Sujeito principal: um casal, a mulher com o cabelo solto e levemente desalinhado, de tonalidade castanho-escuro. O cabelo é intensamente iluminado por trás, criando um halo dourado luminoso que contrasta fortemente com o fundo escuro.
- Expressão e pose: o casal junto com a cabeça encostando na outra. Sua boca é levemente entreaberta, acrescentando um ar expressivo e íntimo à imagem. O ombro descoberto e a fina alça de uma peça de roupa, quase imperceptível, sugere um retrato artístico, mais sensual do que documental.
- Iluminação: contraluz muito forte e quente, provavelmente com um gel amarelo/laranja, que envolve o contorno do cabelo. Uma fonte secundária fria (luz azul/verde) ilumina o rosto e parte do ombro, criando um contraste de cores complementares (quente no cabelo, frio na pele). O fundo é totalmente escuro, isolando completamente o modelo e destacando os brilhos de sua cabeleira.
- Cor e atmosfera: a imagem explora um esquema bicolor quente-frio. O resultado é dramático, cinematográfico e com um toque etéreo.
- Lente: lente fixa (prime), entre 50mm e 85mm em formato full frame. Isso se deduz pela suave evolução do rosto e dos ombros, típica das lentes de retrato. Abertura ampla (f/1.4 – f/2.8).
- Estilo fotográfico: retrato artístico com forte intenção dramática.
Trend viralizou nas redes sociais
