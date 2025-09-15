Cobrança de dívida e quatro desaparecidos: o que se sabe sobre o caso do carro enterrado em bunker no Paraná

Quatro homens estão desaparecidos há mais de um mês após se reunirem para cobrar uma dívida em Icaraíma, no noroeste do Paraná. O carro usado pelo grupo foi encontrado na sexta-feira (12), enterrado em um bunker, com marcas de tiros e vestígios de sangue. As vítimas ainda não foram localizadas, e a Polícia Civil trata o caso como homicídio.
Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso viajaram de São José do Rio Preto, em São Paulo, até o Paraná, onde se encontraram com Alencar Gonçalves de Souza.
Morador de Icaraíma, Alencar havia contratado o trio para realizar uma cobrança de uma dívida em uma propriedade no distrito de Vila Rica de Ivaí. Eles foram vistos pela última vez em 5 de agosto e, desde então, não deram mais notícias para os familiares.
De acordo com a Polícia Militar, o bunker em que a picape foi encontrada fica a cerca de nove quilômetros de uma propriedade que pode ter ligação com o crime. O veículo foi retirado do local após escavações e passou por perícia da Polícia Científica.
Entenda o caso
Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso viajaram no dia 4 de agosto, de São José do Rio Preto, em São Paulo, para Icaraíma, no Paraná. A investigação da polícia apurou que eles foram contratados por Alencar Gonçalves de Souza, morador de Icaraíma, que se juntou ao grupo quando todos chegaram à cidade.
A polícia acredita que eles foram, ainda no dia 4 de agosto, até o distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar o devedor. Depois desse primeiro contato, teriam combinado de retornar no dia seguinte. No dia 5, os quatro aparecem conversando no balcão de uma padaria de Icaraíma, por volta das 10h. Esse é o último registro conhecido do grupo, feito por uma câmera de segurança do comércio. Eles deixaram de responder às famílias por volta do meio-dia.
Na quarta-feira (6), a esposa de Robishley procurou a polícia de São Paulo para relatar o desaparecimento do marido e dos dois amigos que viajaram com ele.
Quem são os suspeitos?
No dia 6 de agosto, a polícia foi até a propriedade no distrito de Vila Rica do Ivaí, onde os quatro haviam estado para a cobrança da dívida. No local, pai e filho, Antonio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, receberam os policiais e foram levados para a delegacia.
— Eles (Antonio e Paulo) confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida — explicou o delegado Gabriel Menezes ao g1.
Pai e filho passaram a ser considerados suspeitos depois que deixaram a propriedade logo após serem liberados da delegacia. Desde então, não foram mais encontrados, e mandados de prisão temporária contra eles foram expedidos.
Com o avanço da investigação, a Polícia Civil passou a trabalhar com a suspeita de que eles tenham participado de uma emboscada no momento em que os quatro homens foram fazer a cobrança. Os detalhes sobre essa apuração não foram compartilhados.
Segundo a polícia, Antonio tem antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo. Paulo não possui passagens pela polícia. Além disso, todos os familiares que moravam com eles na propriedade desapareceram. Eles também são investigados, mas os nomes não foram divulgados.
Qual era a dívida?
De acordo com a polícia, a família de Antonio e Paulo comprou uma propriedade rural de Alencar por R$ 255 mil. O delegado Gabriel Menezes informou que Alencar, morador de Icaraíma, vendeu a propriedade e dividiu o pagamento em dez notas promissórias de R$ 25 mil cada. Contudo, nenhuma parcela teria sido quitada, e essa seria a cobrança feita por Robishley, Rafael e Diego.
O delegado também afirmou que familiares dos desaparecidos relataram que os três homens trabalham com cobrança de dívidas há cerca de 13 anos.
Antes disso, a esposa de uma das vítimas declarou no boletim de ocorrência que o valor da dívida seria de R$ 1 milhão. Outras testemunhas ouvidas pela polícia falaram em R$ 100 mil. Entretanto, até agora, apenas o valor de R$ 255 mil foi confirmado durante a investigação.
Carro no bunker
O coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, informou ao g1 que o pai de uma das vítimas recebeu uma carta anônima indicando onde o carro do grupo estava. O bilhete foi deixado em frente à casa desse familiar. Os detalhes sobre como a carta chegou até lá não foram divulgados. Um informante também colaborou com as investigações.
O veículo estava enterrado, coberto por uma lona, e foi necessário realizar escavações para retirá-lo na madrugada de sábado (13). Depois da retirada, a Polícia Científica coletou vestígios de sangue e outros materiais para análise.
— Nós, na hora de manusearmos esse veículo para o guincho fazer a remoção e entrega dele na delegacia, localizamos ainda um objeto no interior do veículo com o nome de uma pessoa. Esse objeto foi apreendido também e entregue à autoridade para exame — afirmou Guilherme Schnaider, tenente da PM Ambiental do Paraná.
Veículo dos suspeitos encontrado
Desde o dia 6 de agosto, a polícia tentou reconstituir o trajeto feito pelos envolvidos, mas até então não havia localizado nem as vítimas, nem o carro em que estavam. Foram recolhidas imagens de câmeras de segurança da propriedade da família dos suspeitos, mas a polícia não informou se algo relevante foi identificado.
No dia 8 de agosto, outro carro, pertencente aos suspeitos, foi encontrado e apreendido. O veículo passou por perícia, mas os resultados não foram divulgados.
As buscas na região seguem diárias desde o registro do desaparecimento. São utilizados equipamentos de sonar para varredura em ambientes aquáticos, cães farejadores do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) do Corpo de Bombeiros de Curitiba, além de helicópteros equipados com câmeras de infravermelho para detecção de calor humano.