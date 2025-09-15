Cobrança de dívida e quatro desaparecidos: o que se sabe sobre o caso do carro enterrado em bunker no Paraná

A polícia acredita que eles foram, ainda no dia 4 de agosto, até o distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar o devedor. Depois desse primeiro contato, teriam combinado de retornar no dia seguinte. No dia 5, os quatro aparecem conversando no balcão de uma padaria de Icaraíma, por volta das 10h. Esse é o último registro conhecido do grupo, feito por uma câmera de segurança do comércio. Eles deixaram de responder às famílias por volta do meio-dia.