Cientistas afirmam ter encontrado as múmias mais antigas do mundo; entenda

Um estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), nos Estados Unidos, mostra que algumas civilizações antigas na China e no sudeste asiático secavam os corpos de seus mortos com fumaça. A descoberta sugere que esse povos realizavam a mumificação milhares de anos antes dos egípcios e dos chilenos.
Os exemplos mais antigos conhecidos de mumificação vêm de antigas civilizações chilenas, pois o ar seco da costa do Atacama permitia a mumificação natural por dessecação.
Entretanto, cientistas encontraram em regiões úmidas, como China, Vietnã, Filipinas e Indonésia, esqueletos enterrados em locais apertados e com vestígios de queimaduras.
Foram analisados 54 sepultamentos em 11 locais da região. Os corpos estavam em posição agachada, com braços e pernas presos, e apresentavam marcas escuras em partes como crânio, cotovelos e pernas.
Em mais de 8 em cada 10 amostras, os ossos tinham alterações típicas de quem passou por esse processo de defumação. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que os corpos passaram por um processo de mumificação por secagem com fumaça.
Alguns corpos datam de mais de 10.000 anos, sugerindo que as civilizações praticavam formas de mumificação milhares de anos antes do que se pensava.
— Os ossos são muito antigos e é surpreendente descobrir que essa tradição seja tão antiga — afirma a pesquisadora da Universidade Nacional Australiana Hsiao-chun Hung, em entrevista à Agência France-Presse (AFP).
Como funcionava o ritual
Segundo o estudo, o corpo era atado em posição hiperflexionada após a morte e suspenso sobre o fogo por semanas ou meses, em ambiente coberto.
Após permanecer em abrigos/casas, a múmia poderia ser enterrada. Isso explicaria as articulações preservadas, escurecimentos por fuligem e desalinhamentos dos ossos no sepultamento final.
Em 2019, a equipe do estudo fotografou múmias fumegadas preservadas por comunidades Dani e Pumo, em Wamena, Papua. Os corpos exibem a mesma postura hiperflexionada e os sinais de compressão observados nos sepultamentos analisados.