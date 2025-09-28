Tortura e morte de três mulheres durante live na Argentina: preso sexto suspeito do crime

A polícia da Argentina prendeu uma sexta pessoa vinculada ao triplo feminicídio transmitido ao vivo pela internet em Buenos Aires, informaram autoridades neste domingo (28).
Os detalhes escabrosos do crime, supostamente conectado ao narcotráfico, abalam o país: Morena Verri, 20 anos, Branda Del Castillo, 20, e Lara Morena Gutiérrez, 15, foram torturadas e assassinadas durante uma transmissão ao vivo no Instagram.
Os corpos de três jovens foram encontrados enterrados no quintal de uma casa em Florêncio Varela, na periferia sul de Buenos Aires, na quinta-feira (25).
O último preso trata-se de um homem de 29 anos suspeito de ter sido contratado por uma organização criminosa para cavar o buraco onde as três mulheres foram enterradas após serem torturadas e esquartejadas, segundo informações policiais. A prisão ocorreu na noite de sábado na mesma área onde os corpos foram encontrados.
O crime teria relação com o tráfico de drogas e foi assistido por cerca de 45 pessoas, conforme o ministro da Segurança da Província de Buenos Aires, Javier Alonso. Os espectadores são todos membros de uma facção criminosa que atua no sul da capital da Argentina e em áreas da Região Metropolitana.
Com este último detido, já são seis os presos, sendo os demais três homens e duas mulheres.
Protestos
No sábado, familiares de Morena Verdi e sua prima Brenda del Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15, marcharam junto a milhares de pessoas na capital argentina para exigir o rápido esclarecimento do crime que a polícia investiga como um acerto de contas entre narcotraficantes.
Organizações políticas e sociais convocaram uma marcha no sábado no centro de Buenos Aires com o slogan "não há vítimas boas ou ruins, há feminicídios. Nenhuma vida é descartável".
A marcha foi organizada pelo coletivo “Ni una menos” (Ninguém menos) para marcar o Dia de Ação Global pelo Aborto Legal, Seguro e Sensível.
Mãe de Brenda, Paula exigiu justiça pela morte da filha:
— Mataram minha filha. Exijo justiça para minha filha, que todos que têm que pagar paguem. Tiraram minha filha de mim, ela era uma boa menina. Nenhuma dessas três meninas merecia acabar como acabaram — declarou em lágrimas à imprensa local.
Entenda
As investigações preliminares indicam que as jovens foram vítimas de uma armadilha. O jornal Clarín informa que elas foram convidadas para uma festa, em que cada uma receberia US$ 300 (cerca de R$ 1,6 mil) para comparecer.
O evento era falso e foi utilizado apenas para atrair as meninas, revelou o ministro Alonso. O trio aceitou o convite e foi visto pela última vez na noite de sexta-feira (19), quando embarcaram em uma caminhonete branca no bairro La Tablada — cerca de 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires.
Seus assassinatos foram transmitidos pelas redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas como ato "de instrução" devido a um suposto roubo de droga, segundo afirmou o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso.
Segundo o ministro da Segurança da Província de Buenos Aires, as meninas tinham vínculo com lideranças da facção. O chefe do grupo, um peruano identificado como "Pequeno J" e Julito, acusa as jovens de terem lhe roubado.
Durante a transmissão do assassinato das jovens, segundo Alonso, o líder do grupo, inclusive, teria mencionado um possível furto de drogas enquanto as meninas eram torturadas.
— Isso acontece com quem rouba as minhas drogas.