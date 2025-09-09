Centenários vivendo bem: saiba qual lugar está perto de entrar na lista dos mais longevos do mundo

As "blue zones" ("zonas azuis", em português) são lugares conhecidos por ter a maior concentração de pessoas centenárias saudáveis no planeta. Atualmente, existem cinco áreas abrangidas pelo termo, mas pesquisadores acreditam que um sexto lugar pode ingressar a lista.
Ostrobótnia, no oeste da Finlândia, pode ser o novo local a entrar no seleto grupo. Um dos principais motivos é a expectativa de vida extraordinária, segundo o Globo.
Ainda serão realizadas pesquisas demográficas rigorosas para validar a longevidade dos habitantes. De acordo com Sarah Åkerman, pesquisadora de políticas sociais da Universidade Åbo Akademi, "Ostrobótnia pode ser considerada uma potencial zona azul longeva".
Como está sendo feita a análise
Os pesquisadores avaliaram três regiões finlandesas utilizando dados de pesquisas locais — a Ostrobótnia bilíngue, a Ostrobótnia do Sul, de língua finlandesa, e a Åland, de língua sueca.
A parte da Ostrobótnia bilíngue mais próxima da costa apresenta "potencial preliminar" para ser considerada uma "blue zone", afirmam os pesquisadores.
A expectativa de vida no local entre recém-nascidos é de 83,1 anos, superior à média global, de 73,4 anos. Além desse fator, são considerados o número de centenários, a saúde desses idosos e características de um estilo de vida saudável.
O que são "blue zone"?
O termo "zona azul" foi cunhado pelo jornalista Dan Buettner e representa regiões no mundo onde as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida, apresentando um número incomum de centenários e baixas taxas de doenças crônicas.
Se a região de Ostrobótnia for aceita, irá se juntar a outras cinco localidades: Okinawa (Japão), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grécia), Sardenha (Itália) e Loma Linda na Califórnia (EUA).