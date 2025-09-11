Celso Portiolli tem envolvimento com o atentado de 11 de setembro? Entenda relação comentada nas redes

No dia que marca o atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos (EUA), o nome de Celso Portiolli ficou em alta na manhã desta quinta-feira (11). A tragédia completa 24 anos hoje, mas o apresentador é anualmente relacionado ao acontecimento.
Diversos memes surgiram apontando o apresentador do Domingo Legal, do SBT, como um dos responsáveis pelo atentado. Em um deles, por exemplo, o Celso está pilotando a aeronave em direção às torres. Em outra montagem, ele está tirando selfie no momento em que os prédios são atingidos.
Há também uma montagem que o apresentador está participando do Show do Milhão, quadro do Programa Silvio Santos, em que precisa responder a pergunta: “Qual dessas pessoas tem a ver com o 11 de setembro?”.
As opções de resposta são Kim Jong-un, Osama bin Laden, Celso Portiolli ou Maria Joaquina. A captura desta parte do programa viralizou nas redes sociais.
O que diz o apresentador
Em 2023, em entrevista ao podcast Flow, Celso Portiolli contou como a onda de memes começou. Tudo surgiu com a criação da página ‘Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro’, no Facebook, que viralizou após um humorista português levar a piada a uma apresentação no Brasil.
O apresentador, entretanto, já ficou irritado com a acusação, pois a data remete ao dia do falecimento de seu pai — motivo que já o levou a bloquear usuários.