Caso Diddy: promotores pedem mais de 11 anos de prisão para o rapper; sentença deve sair nesta semana

A sentença do rapper Sean "Diddy" Combs, 55 anos, considerado culpado por duas acusações no caso de transporte com fins de prostituição, deve sair nesta semana. Nesta terça-feira (30), promotores federais dos Estados Unidos pediram ao juiz que o rapper seja condenado a mais de 11 anos de prisão.
Além da aplicação de uma multa de US$ 500 mil, o processo judicial destaca que os promotores solicitaram, ao menos, 135 meses de prisão ao magnata. Ele foi absolvido de crimes mais graves que envolviam associação criminosa e tráfico sexual.
O juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian, deve definir a sentença de Diddy em uma audiência marcada para a próxima sexta-feira (3), em Manhattan. A pena pode chegar a até 20 anos de prisão.
Entenda o caso
O processo que analisou as denúncias contra o rapper durou quase dois meses, com um júri composto por oito homens e quatro mulheres. O veredito saiu após sete semanas e mais de dois dias de deliberação do júri.
Logo após o júri, o rapper teve o pedido de fiança negado e não foi liberado da prisão, conforme era a expectativa da sua defesa. Na ocasião, o juiz Subramanian alegou que ele seguiria preso, ao menos, até a definição de sua sentença. Ele está preso desde setembro de 2024.
Ainda segundo o magistrado, nem o magnata, nem a sua defesa conseguiram demonstrar que ele "não representa perigo para ninguém", particularmente para suas acusadoras. Além disso, afirmou que o rapper demonstrou "desrespeito pelo Estado de direito e propensão à violência".
Acusações contra Diddy e a decisão do tribunal:
- Conspiração para extorsão: inocentado. A acusação mencionava o fato de o rapper operar uma empresa criminosa que auxiliava o tráfico sexual, além da distribuição de ilícitos e incentivo à violência.
- Tráfico sexual de Cassie Ventura: inocentado. A ex-namorada do rapper o acusava de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.
- Transporte para fins de prostituição, envolvendo Cassie Ventura: o rapper foi considerado culpado.
- Tráfico sexual do caso envolvendo Jane: inocentado. Diddy era acusado de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.
- Transporte para fins de prostituição envolvendo Jane: o rapper foi considerado culpado.
