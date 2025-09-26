Caso Amanda Wanessa: entenda a briga judicial envolvendo os pais e o marido da cantora

A cantora gospel Amanda Wanessa, em estado vegetativo desde um acidente de carro em 2021, é centro de uma disputa judicial entre o marido, Dobson Santos, e a família dela. O capítulo mais recente foi a decisão da Justiça de transferir para a irmã da artista, Danyele Mendes, a responsabilidade pelos cuidados de saúde e pela administração dos bens — funções que antes estavam sob responsabilidade de Dobson.
Dobson, casado com a cantora há mais de 10 anos, foi flagrado em julho de 2025 agredindo o sogro dentro de um hospital no Recife. A mãe e a irmã de Amanda também possuem medidas protetivas contra ele.
Desde 2023, Amanda é tratada em casa, após meses em uma clínica de reabilitação. Ela está em “coma vigil”, condição em que respira sem aparelhos e abre os olhos, mas não apresenta consciência do ambiente.
O acidente
Natural de Palmares, em Pernambuco, Amanda Wanessa lançou o primeiro álbum aos 17 anos. Integrante da Assembleia de Deus em Pernambuco, ela alcançou projeção no cenário gospel nacional até ter a carreira interrompida pelo acidente de trânsito que aconteceu em janeiro de 2021.
No veículo estavam a filha da artista, o pai e uma amiga. O carro ficou destruído após a colisão envolvendo dois caminhões. Amanda passou mais de 600 dias internada em estado grave e, desde então, convive com sequelas irreversíveis, permanecendo em estado vegetativo.
A disputa judicial
O impasse familiar iniciou em maio de 2023, quando os pais e a irmã de Amanda entraram na Justiça alegando que Dobson restringia as visitas à residência do casal. Ele negou, mas disse não aceitar que familiares “morassem” no apartamento. Em dezembro de 2023, mesmo após decisão garantindo o direito de visitas, os familiares relataram novas dificuldades para entrar no condomínio onde a cantora mora.
Foi nesse processo que a Justiça determinou a transferência da curatela de Dobson para Danyele Mendes, que agora responde legalmente pelos cuidados da irmã e pelo patrimônio dela. Dobson ainda pode recorrer.
Atualmente, Amanda vive com o marido e a filha em um condomínio no bairro do Curado, na zona oeste do Recife. A advogada da família, Leilane Andrade, afirmou que há planos para transferir a artista para outro imóvel.
Agressão no hospital
O marido da cantora foi flagrado agredindo o sogro durante uma discussão no hospital de Recife onde Amanda estava internada. A agressão, registrada em vídeo por familiares, levou a família de Amanda a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso.
O vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, mostra Dobson discutindo com Danyele Mendes e tentando tomar o celular do sogro. O homem reage com um tapa, e Dobson o chuta, gerando uma nova reação antes de terceiros interromperem a briga.
Em nota, a advogada da família, Leilane Cândido, disse que a confusão começou quando Dobson tentou impedir a presença dos pais e da irmã ao lado da cantora no hospital. Ela destacou o envolvimento dos familiares nos cuidados desde o início da internação e reforçou que o objetivo segue sendo a recuperação de Amanda:
“Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar a Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação. É com esse espírito que permanecerão vigilantes, respeitosos e presentes, como sempre estiveram”, afirmou.
Dobson, por sua vez, disse em nota que o vídeo divulgado foi “manipulado e descontextualizado”.