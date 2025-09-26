Caso Amanda Wanessa: entenda a briga judicial envolvendo os pais e o marido da cantora

A cantora gospel Amanda Wanessa, em estado vegetativo desde um acidente de carro em 2021, é centro de uma disputa judicial entre o marido, Dobson Santos, e a família dela. O capítulo mais recente foi a decisão da Justiça de transferir para a irmã da artista, Danyele Mendes, a responsabilidade pelos cuidados de saúde e pela administração dos bens — funções que antes estavam sob responsabilidade de Dobson.