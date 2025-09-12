Casa de Bella, de "Crepúsculo", aceita hóspedes nos EUA; veja o valor da diária

Fãs da saga Crepúsculo podem viver uma experiência imersiva no universo dos filmes ao se hospedar na casa que serviu de cenário para a residência de Bella Swan. Localizada em St. Helens, Oregon, a propriedade foi preservada com a mesma estética vista nas telas e hoje é conhecida como Twilight Swan House.
— O imóvel foi cuidadosamente adaptado para reproduzir a atmosfera do filme — afirmou a proprietária em entrevista à CNN.
Construída em 1935, a casa possui cinco quartos temáticos, acomoda até oito pessoas e está disponível para reservas desde 2019. As diárias começam em US$ 450 (cerca de R$ 2,4 mil) e podem ser mais caras em datas especiais.
O imóvel foi adquirido em 2018 por Amber e Dean Neufeld, ainda com a pintura original feita pela equipe de filmagem. Eles investiram em uma decoração fiel à do longa, incluindo móveis, objetos e até adereços usados nas gravações.
"Outros fãs da saga, que vinham acompanhando o projeto, começaram a perguntar como poderiam ajudar ou fazer parte dele. Grande parte da decoração da casa foi, inclusive, doada por fãs de Crepúsculo de várias partes do mundo", escreveu o casal no site da propriedade.
As reservas foram abertas em março de 2019 e, desde então, a casa se tornou um ponto de encontro entre fãs e proprietários, que relatam ter feito muitas amizades por meio do projeto.
A experiência já encantou diversos visitantes. “Foi um sonho realizado para mim e minhas filhas”, relatou uma fã no site. Outra avaliou: “Essa foi uma experiência mágica.”
Tour pelos cenários dos filmes
Os proprietários da casa também disponibilizam um guia com um tour pelas principais locações de Crepúsculo no Oregon e arredores. Entre os destaques está o Silver Falls State Park, onde foi filmada a cena em que Edward carrega Bella nas costas e salta entre as árvores, no famoso momento que o vampiro pede para a adolescente “segure firme, macaco-aranha”.
A visita inclui ainda o Stone Cliff Inn, um restaurante, em Carver, nos arredores de Portland, conhecido não só pela vista, mas também pelo estacionamento especial, próximo a penhascos, cavernas e árvores musgosas.
Lá, placas indicam os qual trecho do roteiro foi gravado ali, como uma das cenas mais icônicas do filme, quando Edward revela sua natureza vampírica: “É por isso que não nos mostramos à luz do dia”, diz o adolescente de mais de cem anos ao expor sua pele brilhando ao sol, seguido de “Tenho a pele de um matador, Bella” e da icônica fala “Eu sou o predador mais perigoso do mundo”.
Outro ponto do roteiro é a Forks High School, local do primeiro encontro entre os protagonistas, que na verdade foi gravado na Madison High School. Lá há a icônica cena em que o Edward sente o cheiro da Bella pela primeira vez e tranca o nariz, impressionado com o aroma dela.
Além da nostalgia, os visitantes têm a chance de explorar a vizinhança tranquila, próxima ao histórico Riverfront District e às margens do rio Columbia, um dos cartões-postais do Oregon.