Para os fãs da saga
Casa de Bella, de "Crepúsculo", aceita hóspedes nos EUA; veja o valor da diária

Twilight Swan House mantém a decoração das filmagens e foi adaptado para reproduzir a atmosfera do filme

Saga Crepúsculo / Twilight Swan House/Divulgação
Fãs podem se hospedar na casa de Bella em Oregon.

Fãs da saga Crepúsculo podem viver uma experiência imersiva no universo dos filmes ao se hospedar na casa que serviu de cenário para a residência de Bella Swan. Localizada em St. Helens, Oregon, a propriedade foi preservada com a mesma estética vista nas telas e hoje é conhecida como Twilight Swan House.

— O imóvel foi cuidadosamente adaptado para reproduzir a atmosfera do filme — afirmou a proprietária em entrevista à CNN.

Construída em 1935, a casa possui cinco quartos temáticos, acomoda até oito pessoas e está disponível para reservas desde 2019. As diárias começam em US$ 450 (cerca de R$ 2,4 mil) e podem ser mais caras em datas especiais.

O imóvel foi adquirido em 2018 por Amber e Dean Neufeld, ainda com a pintura original feita pela equipe de filmagem. Eles investiram em uma decoração fiel à do longa, incluindo móveis, objetos e até adereços usados nas gravações. 

"Outros fãs da saga, que vinham acompanhando o projeto, começaram a perguntar como poderiam ajudar ou fazer parte dele. Grande parte da decoração da casa foi, inclusive, doada por fãs de Crepúsculo de várias partes do mundo", escreveu o casal no site da propriedade.

As reservas foram abertas em março de 2019 e, desde então, a casa se tornou um ponto de encontro entre fãs e proprietários, que relatam ter feito muitas amizades por meio do projeto. 

A experiência já encantou diversos visitantes. “Foi um sonho realizado para mim e minhas filhas”, relatou uma fã no site. Outra avaliou: “Essa foi uma experiência mágica.”

Tour pelos cenários dos filmes

Os proprietários da casa também disponibilizam um guia com um tour pelas principais locações de Crepúsculo no Oregon e arredores. Entre os destaques está o Silver Falls State Park, onde foi filmada a cena em que Edward carrega Bella nas costas e salta entre as árvores, no famoso momento que o vampiro pede para a adolescente “segure firme, macaco-aranha”.

A visita inclui ainda o Stone Cliff Inn, um restaurante, em Carver, nos arredores de Portland, conhecido não só pela vista, mas também pelo estacionamento especial, próximo a penhascos, cavernas e árvores musgosas. 

Lá, placas indicam os qual trecho do roteiro foi gravado ali, como uma das cenas mais icônicas do filme, quando Edward revela sua natureza vampírica: “É por isso que não nos mostramos à luz do dia”, diz o adolescente de mais de cem anos ao expor sua pele brilhando ao sol, seguido de “Tenho a pele de um matador, Bella” e da icônica fala “Eu sou o predador mais perigoso do mundo”.

Outro ponto do roteiro é a Forks High School, local do primeiro encontro entre os protagonistas, que na verdade foi gravado na Madison High School. Lá há a icônica cena em que o Edward sente o cheiro da Bella pela primeira vez e tranca o nariz, impressionado com o aroma dela.

Além da nostalgia, os visitantes têm a chance de explorar a vizinhança tranquila, próxima ao histórico Riverfront District e às margens do rio Columbia, um dos cartões-postais do Oregon.

