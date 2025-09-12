Casa de Bella, de "Crepúsculo", aceita hóspedes nos EUA; veja o valor da diária

Lá, placas indicam os qual trecho do roteiro foi gravado ali, como uma das cenas mais icônicas do filme, quando Edward revela sua natureza vampírica: “É por isso que não nos mostramos à luz do dia”, diz o adolescente de mais de cem anos ao expor sua pele brilhando ao sol, seguido de “Tenho a pele de um matador, Bella” e da icônica fala “Eu sou o predador mais perigoso do mundo”.