Calendário lunar de outubro de 2025: veja as datas das fases da lua do mês

Precisamente às 00h47min do dia 7, a Lua Nova marca o início do ciclo lunar de outubro (veja completo logo abaixo).
A lunação, que também é chamada de ciclo lunar, é o intervalo de tempo entre as luas novas. Pouco variável, ela tem uma duração média de 29,5 dias.
Durante o período, o satélite passa pelas quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. O ciclo de cada fase da Lua dura, aproximadamente, sete dias.
Lua em outubro
- 7/10 às 00h47min: Lua Cheia
- 13/10 às 15h12min: Lua Minguante
- 21/10 às 09h25min: Lua Nova
- 29/10 às 13h20min: Lua Crescente
Fases da Lua
A Lua possui quatro fases: cheia, crescente, minguante e nova, que são determinadas a partir da sua posição com relação ao Sol e a Terra. Elas indicam o nível de visibilidade do satélite natural em nosso planeta, de acordo com a luz que ele reflete do Sol – apesar de chamar atenção pelo brilho, a Lua não possui luz própria.
- Lua Nova: Este é o momento em que a Lua está na mesma direção do Sol com relação à posição da Terra. Ou seja, o satélite está no céu durante o dia e, por isso, não pode ser visto do nosso planeta (motivo também pelo qual não há foto).
- Lua Crescente: Com a luz do sol iluminando a metade oeste, lembra a letra C quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte é parecida com a letra D.
- Lua Cheia: Esta é a fase mais luminosa da Lua, em que ela é mais visível na Terra. O satélite está na direção oposta do Sol, por isso reflete a luz em toda sua superfície.
- Lua Minguante: A Lua apresenta um formato similar aos das letras D e C, que varia de acordo com sua posição, quando observada do Hemisfério Sul da Terra.
Superluas
- 6 de outubro
- 5 de novembro
- 4 de dezembro
Conjunção planetária
- 23 de outubro - Conjunção entre Lua, Marte e Mercúrio. Os três astros formarão trio celeste ao anoitecer, direção leste, na constelação de Libra.