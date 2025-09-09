Acertar a quantidade correta de carne em um churrasco – a refeição mais tradicional e reverenciada no Rio Grande do Sul – nem sempre é fácil. Um erro pode levar a sobras numerosas, ou, pior, à falta de comida em um evento, o que pode causar vergonha.
Pensando nisso, Zero Hora disponibiliza abaixo uma calculadora de churrasco para te ajudar a programar o teu churrasco.
Churrasco: como calcular para não errar nas carnes
Os resultados da calculadora de churrasco, criada pela empresa Embaixador do Churrasco, são valores aproximados – fornecem uma estimativa média para o preparo.
Problemas com a visualização? Clique aqui!
Planejar o churrasco
Quando o evento é planejado para poucas pessoas, o ideal é colocar poucos itens, explica Mauro Camargo, proprietário das companhias Embaixador do Churrasco e Cia do Churrasco, consultor internacional para implantação de churrascarias, palestrante e instrutor de cursos na área:
— Se o churrasco, por exemplo, é para 10 pessoas, e eu colocar gado com osso, sem osso, linguiça, suíno, frango, coraçãozinho e assim vai, eu tenho de ter tudo para todas as pessoas, e suficiente. Então, vou gastar mais e vou ter mais quantidade, correndo o risco de sobrar muita coisa ou faltar algum item.
A sugestão de Camargo é utilizar três variações para até cinco pessoas: pão com alho; uma carne bovina, como vazio ou picanha; e frango ou salsichão. À medida que o número de pessoas sobe, aumentam os itens. A dica do empresário ajuda a evitar compras em excesso e se "embaralhar" com muitas variedades para poucas pessoas.
— É muito trabalho e diminui a qualidade. A minha dica é: menos é mais — afirma.
O empresário sugere aumentar uma variedade a cada cinco pessoas. De cinco a 10, quatro tipos; para 15, aumentar mais um; e assim por diante. Em um churrasco para 30 pessoas, por exemplo, pode haver até oito tipos de itens.
Para 30 pessoas ou mais, o padrão geralmente utilizado é de uma carne bovina sem osso (vazio, picanha, entrecorte, maminha ou alcatra); uma com osso (ripa ou costela); um frango (coxa e sobrecoxa, coxinha da asa, tulipa ou sobrecoxa sem osso); um suíno (sobrepaleta, costela ou lombo); e para aperitivos: coração, salsichão (suíno ou frango), pão com alho e/ou queijo coalho/provolone. Além disso, itens para veganos têm sido bastante solicitados, como legumes e vegetais assados com ervas e com vinagre balsâmico. O cardápio pode ser elaborado utilizando essa variação e combinação de itens.
Para realizar o cálculo por pessoa, Camargo sempre começa pelo básico, que "não pode faltar": o salsichão. O empresário considera como quantia adequada uma unidade por pessoa. Um quilo de salsichão tem 12 unidades – se há 24 pessoas, por exemplo, serão necessários dois quilos de salsichão.
Acompanhamentos
Quando há acompanhamentos, como arroz, aipim, farofa ou maionese, a quantidade de carne por pessoa varia de 400 a 500 gramas. Sem acompanhamentos, fica entre 500 e 700 gramas. Para a maionese, o cálculo é de 150 gramas de batata por pessoa – para 10 pessoas, portanto, 1,5 quilo.
— "Mas 700 gramas por pessoa é muito". Se a carne é boa, o assador assou bem, é preparado por um assador gaúcho, aí vai 700 gramas mesmo. Só de carne, não coloco nem o queijo. Se o churrasco é ruim, ninguém come nem 300 gramas — destaca.
No Rio Grande do Sul, o cenário é "à parte" do Brasil, salienta Camargo, que atende ao país todo. Aqui, a organização do churrasco começa pela carne, e depois, os gaúchos avaliam se haverá acompanhamentos. Nos outros Estados, o raciocínio é diferente: pensam nos acompanhamentos e na carne.
— Eu faço muito evento que não tem nem salada. É só carne, pão com alho. Tem tanto acompanhamento para o gaúcho que não precisa nem de salada. Esse é o raciocínio. Essa é a nossa verdade. Digo pela minha vivência de 26 anos fazendo eventos no Rio Grande do Sul — compartilha.
No RS, é comum ter ao menos três tipos de carne: entrecôte, vazio e costela – esta também não pode faltar no churrasco.
— Raramente eu faço um churrasco que não tem costela no Rio Grande do Sul. Mas raro, raro, raro. Porque está na nossa tradição — ressalta.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular