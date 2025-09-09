Para 30 pessoas ou mais, o padrão geralmente utilizado é de uma carne bovina sem osso (vazio, picanha, entrecorte, maminha ou alcatra); uma com osso (ripa ou costela); um frango (coxa e sobrecoxa, coxinha da asa, tulipa ou sobrecoxa sem osso); um suíno (sobrepaleta, costela ou lombo); e para aperitivos: coração, salsichão (suíno ou frango), pão com alho e/ou queijo coalho/provolone. Além disso, itens para veganos têm sido bastante solicitados, como legumes e vegetais assados com ervas e com vinagre balsâmico. O cardápio pode ser elaborado utilizando essa variação e combinação de itens.