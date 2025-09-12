Brasil tem 22 hospitais especializados em ranking dos melhores do mundo; confira lista

A revista americana Newsweek, em parceria com a empresa Statista, divulgou o levantamento anual World’s Best Specialized Hospitals 2026. De acordo com a pesquisa, o Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo.
Entre maio e julho deste ano, a premiação destacou 22 centros médicos brasileiros entre os 673 melhores. As instituições não foram ranqueados em nenhuma ordem particular na relação geral. Um hospital da capital gaúcha aparece entre os destaques da lista (confira abaixo).
Veja a lista dos 22 melhores hospitais do Brasil
- Mater Dei Hospital Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG)
- Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP)
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR)
- Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS)
- Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro (RJ)
- Pro Matre Paulista, em São Paulo (SP)
- A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP)
- Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo (SP)
- GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo (SP)
- HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo (SP)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP)
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo (SP)
- Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo (SP)
- Hospital e Maternidade Sepaco, em São Paulo (SP)
- Hospital Infantil Sabará, em São Paulo (SP)
- Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)
- Hospital Nove de Julho, em São Paulo (SP)
- Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo (SP)
- Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo (SP)
- Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP)
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo (SP)
- Instituto do Coração (InCor), em São Paulo (SP)
Atendimentos por áreas
Além dessa lista, o levantamento também analisa atendimentos em 12 áreas: cardiologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, neurocirurgia, neurologia, oncologia, ortopedia, pediatria, pneumologia e urologia (veja as listas abaixo).
A pesquisa foi realizada entre maio e julho de 2025, com base em recomendações de médicos e certificações, além de questionários respondidos por pacientes. Os hospitais que atuam em várias especialidades tiveram desempenho avaliado separadamente em cada área.
No Brasil, as instituições públicas e privadas aparecem bem colocadas em diferentes segmentos.
O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é o mais bem posicionado em neurologia, por exemplo.
Veja ranking dos hospitais brasileiros em cada especialidade:
Cardiologia (300 hospitais no ranking)
Na área de cardiologia, o Brasil aparece com 11 representantes, incluindo o InCor, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
- 12º - Instituto do Coração (InCor) (SP)
- 16º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 43º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 46º - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP)
- 106º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- 107º - Hospital Pró-Cardíaco (RJ)
- 116º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 155º - Hospital Mater Dei Santo Agostinho (MG)
- 224º - Hcor - Hospital do Coração (SP)
- 259º - Hospital Moinhos de Vento (RS)
- 299º - Hospital das Clínicas da USP (SP)
Cirurgia Cardíaca (150 hospitais no ranking)
Nesta área, o país ocupa oito posições:
- 28º - Instituto do Coração (InCor) (SP)
- 45º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 50º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- 64º - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP)
- 75º - Hospital Pró-Cardíaco (RJ)
- 105º - Hospital do Coração (Hcor) (SP)
- 116º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 132º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
Endocrinologia (150 hospitais no ranking)
O Brasil tem três colocados nesta área:
- 59º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 67º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 96º - Hospital de Clínicas da Unicamp (SP)
Gastroenterologia (150 hospitais no ranking)
Em gastroenterologia, o Einstein Hospital Israelita está no top 10. O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, também aparece no ranking
- 8º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 31º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 36º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 113º - Hospital Moinhos de Vento (RS)
- 117º - Hospital das Clínicas da USP (SP)
- 134º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
Ginecologia e Obstetrícia (125 hospitais no ranking)
Seis instituições brasileiras estão na lista:
- 25º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 30º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 88º - Hospital São Luiz Itaim - Rede D’Or (SP)
- 93º - Hospital e Maternidade Santa Joana (SP)
- 114º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 115º - Pro Matre Paulista (SP)
Neurocirurgia
O Brasil aparece em seis posições do ranking:
- 19º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 39º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- 40º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 41º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 90º - Hospital das Clínicas da USP (SP)
- 116º - Hospital Moinhos de Vento (RS)
Neurologia
Nesta especialidade, o Hospital das Clínicas da USP, que atende pelo SUS, aparece com a melhor posição entre as instituições brasileiras:
- 32º - Hospital das Clínicas da USP (SP)
- 36º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 43º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 114º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 125º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- 135º - Hospital Moinhos de Vento (RS)
- 148º - Hospital Nove de Julho (SP)
Oncologia
Há seis hospitais brasileiros na lista, incluindo um gaúcho:
- 17º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 19º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 50º - A.C. Camargo Cancer Center (SP)
- 67º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- 252º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 272º - Hospital Moinhos de Vento (RS)
Ortopedia (150 hospitais no ranking):
Na especialidade, o Brasil se destaca com três unidades:
- 28º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 74º - Hospital das Clínicas da USP (SP)
- 76º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
Pediatria (250 hospitais no ranking)
O Brasil possui 13 instituições no ranking:
- 39º - A.C. Camargo Cancer Center (SP)
- 54º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 63º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 70º - Hospital Infantil Pequeno Príncipe (PR)
- 103º - Hospital Infantil Sabará (SP)
- 112º - Hospital de Ensino da Unifesp (SP)
- 172º - Hospital e Maternidade Sepaco (SP)
- 185º - Hospital de Clínicas da Unicamp (SP)
- 197º - GRAACC (SP)
- 204º - Hospital e Maternidade Santa Joana (SP)
- 232º - BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- 237º - Hospital São Luiz Itaim - Rede D’Or (SP)
- 238º - Pro Matre Paulista (SP)
Pneumologia (150 hospitais no ranking)
Na especialidade, o Brasil se destaca com três unidades:
- 46º - Einstein Hospital Israelita (SP)
- 81º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- 107º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
Urologia (125 hospitais no ranking):
Há apenas duas unidades brasileiras nesta especialidade:
- 15º - Hospital Sírio-Libanês (SP)
- 54º - Einstein Hospital Israelita (SP)