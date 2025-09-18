Bolsa Família 2025: veja o calendário de pagamentos de setembro

Pagamentos do Bolsa Família 2025 do mês de setembro começaram na quarta-feira (17). O cronograma da Caixa Econômica Federal segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), com os repasses sendo feitos até o dia 29 (veja os detalhes abaixo).
A distribuição dos recursos continuará sendo feita durante os últimos 10 dias úteis deste mês, como funciona ao longo do ano, com exceção de dezembro, quando calendário é antecipado e encerrado antes do Natal.
Ao todo, são mais de 21 milhões de beneficiários do programa. Além disso, parte dos contemplados também terá direito ao auxílio-gás, benefício pago a cada dois meses para ajudar na compra do botijão de gás de 13 quilos.
O direito ao benefício é assegurado para famílias cuja renda mensal é de até R$ 218 por pessoa. Confira os critérios do programa abaixo.
Pagamentos Bolsa Família em julho
Os pagamentos ocorrem de forma escalonada, conforme o final do NIS:
- 17 de setembro: NIS final 1
- 18 de setembro: NIS final 2
- 19 de setembro: NIS final 3
- 22 de setembro: NIS final 4
- 23 de setembro: NIS final 5
- 24 de setembro: NIS final 6
- 25 de setembro: NIS final 7
- 26 de setembro: NIS final 8
- 29 de setembro: NIS final 9
- 30 de setembro: NIS final 0
Próximos pagamentos
- Final do NIS 1 — 17/09, 20/10, 14/11 e 10/12
- Final do NIS 2 — 18/09, 21/10, 17/11 e 11/12
- Final do NIS 3 — 19/09, 22/10, 18/11 e 12/12
- Final do NIS 4 — 22/09, 23/10, 19/11 e 15/12
- Final do NIS 5 — 23/09, 24/10, 21/11 e 16/12
- Final do NIS 6 — 24/09, 27/10, 24/11 e 17/12
- Final do NIS 7 — 25/09, 28/10, 25/11 e 18/12
- Final do NIS 8 — 26/09, 29/10, 26/11 e 19/12
- Final do NIS 9 — 29/09, 30/10, 27/11 e 22/12
- Final do NIS 0 — 30/09, 31/10, 30/11 e 23/12
Quem pode receber o Bolsa Família?
A renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de pessoas.
Beneficiários também precisam cumprir uma série de requisitos, como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.
A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. O registro pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
No entanto, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.
Qual o valor do Bolsa Família?
O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo ter acréscimos conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.
Já aquelas que possuem gestantes ou filhos entre sete e 18 anos têm um aumento de R$ 50 por integrante. Outro benefício, chamado de Variável Familiar Nutriz, destina seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.
Como sacar o Bolsa Família?
Também é possível utilizar o cartão virtual para compras no débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa Econômica Federal.
A Caixa Econômica Federal ainda disponibiliza o aplicativo do Programa Bolsa Família para a consulta de informações sobre o benefício.
