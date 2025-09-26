Bill, da dupla sertaneja com Billy, morre em acidente de carro no interior de SP

De acordo com o g1, ele cruzou o canteiro central da Rodovia Washington Luís (SP-310), invadiu a contramão e colidiu de frente com outro veículo. Com o impacto, o carro em que ele estava foi arremessado.
Conforme o boletim de ocorrência, o cantor estava sozinho no carro e morreu no local. A condutora do outro veículo foi socorrida e levada em estado grave para o hospital.
A informação foi confirmada nas redes sociais da dupla: "Um acidente de carro levou a vida de um dos maiores talentos da música sertaneja". Amigos, familiares e admiradores deixaram comentários na publicação, destacando o talento e o alegria de Bill.
Bill e Billy começaram a carreira no fim da década de 1990. A dupla, que fazia sucesso no interior de São Paulo, ficou conhecida pela irreverência e pela mistura de estilos.