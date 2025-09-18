Ana Castela e Zé Felipe estão namorando? O que diz a assessoria da cantora

Nesta quarta-feira (17), os cantores Ana Castela e Zé Felipe compartilharam fotos e vídeos nas redes sociais. As postagens geraram rumores de que os dois estariam vivendo um affair.
“Coloca o chapéu que lá vem a pedrada”, escreveram na legenda da foto juntos:
Zé Felipe e Ana Castela estão namorando?
A assessoria da cantora, no entanto, explicou que a postagem se tratava apenas de uma parceria entre os dois, que estavam sendo shippados como casal pelos fãs.
Já realizaram show juntos
Em agosto, Zé Felipe fez uma participação especial no show da cantora em Buritama, interior de São Paulo. O público recebeu os artistas aos gritos de "Beija! Beija!"
Os dois cantaram Evidências. Como bons amigos, eles ignoraram os gritos e apenas deram um abraço de despedida.