Além de Bobbie Goods? Conheça aplicativos grátis para colorir no celular

Apps permitem colorir no celular e aliviar o estresse de forma prática e divertida.Google Play Store/Reprodução
Colorir já se consolidou como uma atividade para quem busca relaxar e ter um hobby criativo. Do sucesso de livros como Mundo Encantado e Floresta Mágica às mandalas, a prática ganhou novas formas ao longo dos anos, mas sempre manteve o mesmo objetivo: aliviar o estresse e estimular a imaginação.
Em 2025, a tendência foi renovada com os Bobbie Goods, que viraram febre nacional. Mas, além dos ursinhos fofinhos, há também aplicativos de celular com estética parecida e a mesma proposta de desopilar a mente.
Confira abaixo alguns exemplos:
Cozy Girl Life: Coloring Book
Com mais de 5 mil downloads, o app tem cenas fofos protagonizadas por uma menina loira.Google Play Store/Reprodução
Clique aqui para baixar: Android
My Cute Friends: Livro Colorir
Baixado mais de 50 mil vezes, este app traz animais fofos em cenas do cotidiano humano.Google Play Store/Reprodução
Cozy Home: Comfy Coloring Book
Com mais de 100 mil downloads, esta aplicação permite o usuário pintar cômodos com decorações fofas.Google Play Store/Reprodução
Colorir Goods! Livro de pintar
Com mais de 500 mil downloads, este app mostra o dia a dia de animais fofinhos em cenários divertidos.Google Play Store/Reprodução