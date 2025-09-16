Viral

Além de Bobbie Goods? Conheça aplicativos grátis para colorir no celular

Atividade criativa conquista quem quer diminuir o estresse e exercitar a imaginação

Apps permitem colorir no celular e aliviar o estresse de forma prática e divertida.

Colorir já se consolidou como uma atividade para quem busca relaxar e ter um hobby criativo. Do sucesso de livros como Mundo Encantado e Floresta Mágica às mandalas, a prática ganhou novas formas ao longo dos anos, mas sempre manteve o mesmo objetivo: aliviar o estresse e estimular a imaginação.

Em 2025, a tendência foi renovada com os Bobbie Goods, que viraram febre nacional. Mas, além dos ursinhos fofinhos, há também aplicativos de celular com estética parecida e a mesma proposta de desopilar a mente. 

Confira abaixo alguns exemplos:

Cozy Girl Life: Coloring Book

Com mais de 5 mil downloads, o app tem cenas fofos protagonizadas por uma menina loira.

Clique aqui para baixar: Android

My Cute Friends: Livro Colorir

Baixado mais de 50 mil vezes, este app traz animais fofos em cenas do cotidiano humano.

Clique aqui para baixar: Android | Apple

Cozy Home: Comfy Coloring Book

Com mais de 100 mil downloads, esta aplicação permite o usuário pintar cômodos com decorações fofas.

Clique aqui para baixar: Android | Apple

Colorir Goods! Livro de pintar

Com mais de 500 mil downloads, este app mostra o dia a dia de animais fofinhos em cenários divertidos.

Clique aqui para baixar: Android | Apple

