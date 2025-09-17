"A Empregada" ganha primeiro trailer; saiba a data de estreia do filme no Brasil

O trailer de A Empregada, suspense adaptado do best-seller homônimo da escritora estadunidense Freida McFadden, foi divulgado nesta terça-feira (16).
O filme terá sessões antecipadas em 19 de dezembro, mas só deve chegar oficialmente aos cinemas brasileiros em 1º de janeiro de 2026.
Com direção de Paul Feig, o longa conta com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried no elenco.
Qual a história de A Empregada?
A trama acompanha a ex-presidiária Millie (Sydney), que é contratada como governanta da família Winchester. Ela se aproxima de Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) e descobre que a família pode esconder segredos muito maiores do que imaginava.
Ao longo da trama, os limites de Millie, que também guarda segredos do próprio passado, começam a ser testados, e ela passa a imaginar como seria sua vida se estivesse no lugar de Nina.
A Empregada vendeu mais de 400 mil exemplares no mundo todo. É o primeiro de uma trilogia, que conta ainda com O Segredo da Empregada e a A Empregada Está de Olho, focados na história de Millie após os acontecimentos do primeiro livro.
Repercussão nas redes sociais
Os fãs da trilogia reagiram nas redes sociais com a data de lançamento da adaptação do fenômeno literário. Além de muitos elogios ao elenco. Veja algumas reações abaixo:
