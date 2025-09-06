6 orações para pedir proteção ao seu anjo da guarda

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me;

e nos momentos de angústia, consolai-me!

Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar.

Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila descanse sem aflições.

E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!