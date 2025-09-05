5 orações mais poderosas para as causas impossíveis

São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, grande intercessor em todos os problemas difíceis, hoje recorro a vós com muita fé para pedir vosso auxílio, pois estou em grande necessidade. (Faça o pedido). Peço-vos que me alcanceis a graça de que tanto necessito e que, por vossa intercessão, eu obtenha uma solução favorável para o meu problema, assim como o alívio e a consolação para o meu sofrimento. Agradeço desde já por ouvir minha prece e prometo propagar vossa devoção. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém!