Whindersson Nunes abre o jogo sobre como superdotação afeta suas relações amorosas: "Difícil para mim"

Whindersson Nunes falou ao Fantástico, neste domingo (3), sobre o diagnóstico de altas habilidades e superdotação que recebeu neste ano. A partir dele, o comediante diz ter conseguido ser mais capaz de entender sobre si.
O diagnóstico foi dado durante uma internação psiquiátrica por uma crise depressiva e dependência alcoólica.
Relações amorosas
Se por um lado a condição facilitou a expressão através das artes, o campo dos relacionamentos foi prejudicado.
— Em relacionamentos, as pessoas têm horários, têm rotinas, o que é difícil para mim, porque minha cabeça funciona em horários diferentes — explicou ele.
Atualmente, Whindersson segue em tratamento psiquiátrico, usando medicações e com tempo de telas restrito.
Desafios de Whindersson
Em entrevista ao Fantástico, Whindersson contou que sempre se considerou diferente e que suas emoções e personalidades eram muito afloradas, o que permitiu que ele se expressasse bem através da arte e do humor.
No entanto, os sentidos aflorados também culminaram em depressão e dependências. Em 2017, foi diagnosticado com depressão e, neste ano, internado por dependência do álcool.
Um teste psicológico feito durante o período de internação levou o artista ao diagnóstico de altas habilidades e superdotação.
As condições são caracterizadas por pessoas com habilidades intelectuais acima da média para a idade, com facilidade no aprendizado e alta sensibilidade.