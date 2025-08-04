Viral

Altas habilidades
Notícia

Whindersson Nunes abre o jogo sobre como superdotação afeta suas relações amorosas: "Difícil para mim"

Segundo o comediante, condição afeta relacionamentos

Zero Hora

Instagram/Reprodução
Whindersson comentou sobre os desafios após diagnóstico.

Whindersson Nunes falou ao Fantástico, neste domingo (3), sobre o diagnóstico de altas habilidades e superdotação que recebeu neste ano. A partir dele, o comediante diz ter conseguido ser mais capaz de entender sobre si. 

O diagnóstico foi dado durante uma internação psiquiátrica por uma crise depressiva e dependência alcoólica.

Relações amorosas

Se por um lado a condição facilitou a expressão através das artes, o campo dos relacionamentos foi prejudicado

— Em relacionamentos, as pessoas têm horários, têm rotinas, o que é difícil para mim, porque minha cabeça funciona em horários diferentes — explicou ele. 

Atualmente, Whindersson segue em tratamento psiquiátrico, usando medicações e com tempo de telas restrito. 

Desafios de Whindersson

Em entrevista ao Fantástico, Whindersson contou que sempre se considerou diferente e que suas emoções e personalidades eram muito afloradas, o que permitiu que ele se expressasse bem através da arte e do humor

No entanto, os sentidos aflorados também culminaram em depressão e dependências. Em 2017, foi diagnosticado com depressão e, neste ano, internado por dependência do álcool. 

Um teste psicológico feito durante o período de internação levou o artista ao diagnóstico de altas habilidades e superdotação. 

As condições são caracterizadas por pessoas com habilidades intelectuais acima da média para a idade, com facilidade no aprendizado e alta sensibilidade. 

