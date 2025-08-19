Vídeo mostra momento em que carro atinge influenciadores enquanto gravavam vídeo comendo; assista

Um casal de influenciadores provava comidas em um restaurante quando foi atingido por carro em Houston, no Texas, Estados Unidos.
Conhecidos por conteúdos de gastronomia e lifestyle, Nina Unrated e Patrick Blackwood gravavam um vídeo para as redes sociais quando uma SUV se chocou contra a parede de vidro ao lado de onde o casal estava.
— Nos atingiu diretamente: eu à esquerda dele, ele à minha direita, enquanto eu mordia um delicioso mini hambúrguer de salmão. Do nada, mas sobrevivemos — contou a influencer.
Os dois ficaram feridos e logo foram buscar atendimento no hospital. Em vídeo no YouTube, o casal registrou momentos da emergência e falaram sobre como se sentiam após o acidente.
Também é possível ver que os dois tiveram ferimentos de corte no rosto e nas mãos.
"A vida é curta"
Nas redes sociais, Nina publicou imagens de quando estava no hospital, afirmando estava extremamente grata por estar viva.
"Essa experiência me mostrou quem realmente importa: a vida é curta demais para rancores ou raiva. Deixe ir, perdoe, viva o agora e valorize aqueles ao seu redor. Esta poderia ter sido nossa última refeição", escreveu ela.