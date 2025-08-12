Vídeo mostra chuva de meteoros Perseidas cruzando o céu do RS; fenômeno terá novo pico nesta quarta-feira

Um meteoro da chuva anual das Perseidas foi registrado no céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira (12), às 0h14min (veja o vídeo abaixo).
O fenômeno foi captado simultaneamente por quatro câmeras do Observatório Heller & Jung, no momento de maior atividade do evento astronômico.
Segundo o professor Carlos Fernando Jung, o meteoro ingressou na atmosfera a 93,9 quilômetros de altitude, percorreu uma trajetória visível por 2,63 segundos e se extinguiu sobre o mar, na região de Palmares do Sul.
O brilho atingiu magnitude de -1,5, suficiente para ser observado a olho nu em condições favoráveis. A chuva de meteoros ainda deve ter outro pico de atividade na madrugada desta quarta-feira (13) (veja abaixo como observar).
Origem das Perseidas
As Perseidas são compostas por fragmentos deixados pelo cometa 109P/Swift-Tuttle, que, ao entrar na atmosfera, queimam devido ao atrito, formando as chamadas "estrelas cadentes".
O nome vem da constelação de Perseu, no hemisfério norte, ponto aparente de onde os meteoros se originam.
Embora a observação no sul do Brasil seja limitada pela posição do radiante e pela luminosidade da Lua nesta época do ano, eventos mais brilhantes, como o registrado em Palmares do Sul, podem ser vistos e documentados a olho nu.
Além do meteoro, a madrugada também foi marcada pela conjunção de Vênus e Júpiter, observável pouco antes das 5h na direção leste, e pela aproximação da Lua a Saturno, visível nas horas que antecederam o amanhecer.
Como observar o fenômeno
Para acompanhar a chuva de meteoros, é recomendável buscar um local aberto, com horizonte desobstruído e distante de iluminação artificial. A observação é favorecida a partir da meia-noite, voltando o olhar para o quadrante nordeste.
Binóculos ou pequenos telescópios podem ajudar a destacar os objetos celestes, mas não são indispensáveis para a experiência.
Dicas rápidas
- Escolha um local escuro: prefira áreas afastadas de iluminação urbana, com céu aberto e horizonte livre.
- Chuva de meteoros Perseidas: melhor visualização entre a meia-noite e o amanhecer, olhando para o quadrante nordeste.
- Equipamentos: binóculos ou telescópios podem melhorar a observação, mas não são obrigatórios.