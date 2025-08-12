Viral

De olho no céu
Notícia

Vídeo mostra chuva de meteoros Perseidas cruzando o céu do RS; fenômeno terá novo pico nesta quarta-feira

Registro foi feito no Litoral Norte durante o momento de maior atividade do evento astronômico

Zero Hora

Enviar email
Observatório Heller & Jung/Reprodução
Meteoro das Perseidas registrado sobre o céu de Palmares do Sul, no Litoral Norte, durante o pico da chuva anual .

Um meteoro da chuva anual das Perseidas foi registrado no céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira (12), às 0h14min (veja o vídeo abaixo).

O fenômeno foi captado simultaneamente por quatro câmeras do Observatório Heller & Jung, no momento de maior atividade do evento astronômico.

Segundo o professor Carlos Fernando Jung, o meteoro ingressou na atmosfera a 93,9 quilômetros de altitude, percorreu uma trajetória visível por 2,63 segundos e se extinguiu sobre o mar, na região de Palmares do Sul

O brilho atingiu magnitude de -1,5, suficiente para ser observado a olho nu em condições favoráveis. A chuva de meteoros ainda deve ter outro pico de atividade na madrugada desta quarta-feira (13) (veja abaixo como observar).

Origem das Perseidas

As Perseidas são compostas por fragmentos deixados pelo cometa 109P/Swift-Tuttle, que, ao entrar na atmosfera, queimam devido ao atrito, formando as chamadas "estrelas cadentes"

O nome vem da constelação de Perseu, no hemisfério norte, ponto aparente de onde os meteoros se originam.

Embora a observação no sul do Brasil seja limitada pela posição do radiante e pela luminosidade da Lua nesta época do ano, eventos mais brilhantes, como o registrado em Palmares do Sul, podem ser vistos e documentados a olho nu.

Observatório Heller & Jung/Reprodução
Trajetória do meteoro captado na madrugada desta terça-feira (12), que entrou na atmosfera a 93,9 km de altitude e se extinguiu sobre o mar.

Além do meteoro, a madrugada também foi marcada pela conjunção de Vênus e Júpiter, observável pouco antes das 5h na direção leste, e pela aproximação da Lua a Saturno, visível nas horas que antecederam o amanhecer.

Como observar o fenômeno

Para acompanhar a chuva de meteoros, é recomendável buscar um local aberto, com horizonte desobstruído e distante de iluminação artificial. A observação é favorecida a partir da meia-noite, voltando o olhar para o quadrante nordeste.

Binóculos ou pequenos telescópios podem ajudar a destacar os objetos celestes, mas não são indispensáveis para a experiência.

Dicas rápidas

  • Escolha um local escuro: prefira áreas afastadas de iluminação urbana, com céu aberto e horizonte livre.
  • Chuva de meteoros Perseidas: melhor visualização entre a meia-noite e o amanhecer, olhando para o quadrante nordeste.
  • Equipamentos: binóculos ou telescópios podem melhorar a observação, mas não são obrigatórios.
GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: