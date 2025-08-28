Viral

"Tremembé": compare o elenco da série com criminosos da vida real

Produção do Prime Video irá abordar a rotina dos criminosos em um dos maiores complexos penitenciários do Brasil

Zero Hora

Prime Videos / Divulgação
Série está prevista para estrear ainda neste ano, mas ainda não tem data prevista.

A série Tremembé está repercutindo nas redes sociais. Internautas estão com expectativas para a estreia da produção do Prime Video, que será baseada em histórias da famosa penitenciária de São Paulo, que recebeu condenados por crimes de grande repercussão no Brasil (veja o trailer abaixo).

Um dos destaques da série é Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e quatro meses de prisão por planejar a morte dos pais, em 2002. A personagem será interpretada por Marina Ruy Barbosa.

Os irmãos Cravinhos serão retratados por Felipe Simas, que dará vida a Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, e Kélner Macedo, que viverá Christian Cravinhos. Ambos foram condenados por participação no crime. 

A obra, baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, trará destaque para os casos de Elize Matsunaga, com Carol Garcia, Sandrão (Letícia Rodrigues) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). 

Além dos irmãos Cravinhos, a penitenciária masculina também vai trazer Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos). Ainda não se sabe quando a série irá estrear no Prime.

Compare os atores com os personagens da vida real

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen

Reprodução/ Prime Video
Marina Ruy Barbosa fará Suzane von Richthofen.

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e quatro meses de prisão por planejar a morte dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, em 2002. Ela respondeu por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. 

Felipe Simas como Daniel Cravinhos

Prime Video / Reprodução
Felipe Simas interpretará Daniel Cravinhos.

Daniel Cravinhos, interpretado por Rodrigo Simas, era namorado de Suzane na época do crime. Ele foi condenado, em 2006, a 39 anos de prisão pelas mortes dos pais dela. Ele foi apontado como autor da execução do casal junto com o irmão, Christian. 

Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos

Prime Video / Reprodução
Cristian Cravinhos será retratado por Kelner Macedo.

Cristian Cravinhos, que será interpretado por Kelner Macêdo, foi condenado a 38 anos e seis meses por participar do assassinato do casal von Richthofen junto com Suzane e o irmão, Daniel. 

Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá

Prime Vídeo / Reprodução
Bianca Comparato interpretará Anna Carolina Jatobá.

Bianca Comparato irá interpretar Anna Carolina Jatobá, condenada a mais de 26 anos de reclusão pela morte de sua enteada, Isabella Nardoni, cinco anos. O caso aconteceu em março de 2008, em São Paulo. Anna Carolina respondeu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual. 

Isabella foi jogada do sexto andar do edifício onde vivia com o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, após ter sido agredida dentro do apartamento. 

Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni

Prime Video / Reprodução
Lucas Oradovschi irá interpretar Alexandre Nardoni.

Alexandre Nardoni, que também foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelo assassinato da menina, será vivido por Lucas Oradovschi na produção do Prime Video.

Carol Garcia como Elize Matsunaga

Prime Video / Netflix / Reprodução
Carol Garcia interpretará Elize Matsunaga.

Elize Matsunaga também será retratada na série, com a personagem Carol Garcia. Ela foi condenada a mais de 16 anos pela morte e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, dono da empresa de produtos alimentícios Yoki, em maio de 2012.

Letícia Rodrigues como Sandrão

Prime Video / Reprodução
Letícia Rodrigues será Sandrão.

Letícia Rodrigues irá interpretar Sandra Regina Gomes, conhecida como Sandrão. Ela foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos em 2003. Junto a comparsas, ela manteve o jovem em cativeiro e exigiu resgate da família que, mesmo após o pagamento, encontrou o garoto morto com um tiro na cabeça, amordaçado e com um saco plástico no rosto. 

Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih

Prime Video / Reprodução / AFP
Anselmo Vasconcelos interpretará Roger Abdelmassih.

O ator Anselmo Vasconcelos fará o papel de Roger Abdelmassih, ex-médico especialista em reprodução assistida, que foi condenado a mais de cem anos de prisão por crimes de estupro e atentado violento ao pudor, cometido contra dezenas de pacientes em seu consultório. 

Confira o trailer da série


 

