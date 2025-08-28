Viral

Todo Mundo no Rio
Taylor Swift no Rio? Post da prefeitura gera expectativas sobre próximo megashow em Copacabana

Coincidência da publicação com o noivado da cantora pop criou alvoroço no público

Taylor Swift anunciou noivado nesta terça-feira (26).

Um post da Prefeitura do Rio citando maio como o "mês das noivas" voltou a deixar todos ansiosos pelo anúncio do próximo show na praia de Copacabana. Horas antes, na terça-feira (26), a cantora Taylor Swift anunciou o noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce. 

"Não sei porque lembrei do nada que: maio = mês das noivas, maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana", dizia o post da prefeitura no X.

O assunto virou debate nas redes sociais e não faltaram apostas e pedidos nos comentários da publicação.

"Vocês não brinquem com isso", disse um internauta. "Adivinha quem noivou hoje?", questionou outra. 

Post foi feito na conta oficial da prefeitura.

Futuro do evento

Anunciado como um evento anual, o Todo Mundo no Rio mantém a alta expectativa pelo anúncio da edição 2026. Em 2024, Madonna arrastou multidões para a praia, com cerca de 1,6 milhão de pessoas

Já neste ano, Lady Gaga atraiu cerca de 2,5 milhões de pessoas na orla de Copacabana. 

A prefeitura já brincou outras vezes com possíveis atrações. Em abril deste ano, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, mencionou a banda U2 para 2026, e pediu para que ninguém acreditasse totalmente em especulações e brincadeiras até que algo fosse confirmado.

Últimos shows de Taylor Swift no Brasil

A última apresentação da cantora americana no país foi em 2023, com a The Eras Tour. Foram três shows no Rio de Janeiro e outros três em São Paulo.

A passagem de Taylor Swift foi marcada por diversas polêmicas, incluindo a morte de uma fã durante o show. A fã Ana Clara Benevides morreu aos 23 anos, vítima de exaustão térmica. Na ocasião, o Rio de Janeiro marcava temperaturas acima dos 40ºC.

Após o ocorrido, as políticas de entrada com água no estádio foram alteradas, e os shows também começaram uma hora mais tarde. 

Veja repercussão:


