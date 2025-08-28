Taylor Swift no Rio? Post da prefeitura gera expectativas sobre próximo megashow em Copacabana

Um post da Prefeitura do Rio citando maio como o "mês das noivas" voltou a deixar todos ansiosos pelo anúncio do próximo show na praia de Copacabana. Horas antes, na terça-feira (26), a cantora Taylor Swift anunciou o noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce.
"Não sei porque lembrei do nada que: maio = mês das noivas, maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana", dizia o post da prefeitura no X.
O assunto virou debate nas redes sociais e não faltaram apostas e pedidos nos comentários da publicação.
"Vocês não brinquem com isso", disse um internauta. "Adivinha quem noivou hoje?", questionou outra.
Futuro do evento
Anunciado como um evento anual, o Todo Mundo no Rio mantém a alta expectativa pelo anúncio da edição 2026. Em 2024, Madonna arrastou multidões para a praia, com cerca de 1,6 milhão de pessoas.
Já neste ano, Lady Gaga atraiu cerca de 2,5 milhões de pessoas na orla de Copacabana.
A prefeitura já brincou outras vezes com possíveis atrações. Em abril deste ano, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, mencionou a banda U2 para 2026, e pediu para que ninguém acreditasse totalmente em especulações e brincadeiras até que algo fosse confirmado.
Últimos shows de Taylor Swift no Brasil
A última apresentação da cantora americana no país foi em 2023, com a The Eras Tour. Foram três shows no Rio de Janeiro e outros três em São Paulo.
A passagem de Taylor Swift foi marcada por diversas polêmicas, incluindo a morte de uma fã durante o show. A fã Ana Clara Benevides morreu aos 23 anos, vítima de exaustão térmica. Na ocasião, o Rio de Janeiro marcava temperaturas acima dos 40ºC.
Após o ocorrido, as políticas de entrada com água no estádio foram alteradas, e os shows também começaram uma hora mais tarde.