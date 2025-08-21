Seann William Scott, de "American Pie", chama atenção por patrimônio em meio a divórcio

O ator tem US$ 18,7 milhões em propriedades, incluindo três casas em Los Angeles, nos Estados Unidos, além de cerca de US$ 12,2 milhões em ações, US$ 158 mil em dinheiro, móveis no valor de US$ 171 mil e dois carros — um Mini Cooper no valor de US$ 30 mil e um Honda Passport SUV no valor de US$ 55 mil. Isso, sem contar obras de arte avaliadas em US$ 93 mil.