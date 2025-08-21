Viral

Seann William Scott, de "American Pie", chama atenção por patrimônio em meio a divórcio

Declaração de ganhos mensais e gastos faz parte do processo de separação legal de Olivia Korenberg, com quem tem uma filha

Raymond Liu/Disney,Divulgação
Seann William Scott em "Reparos em Família" (2025). Ele ficou famoso pelo trabalho na franquia "American Pie".

Seann William Scott, ator conhecido por seu trabalho na franquia American Pie, abriu as contas durante o processo de divórcio de Olivia Korenberg, design de interiores com quem tem uma filha. O portal TMZ teve acesso aos documentos oficiais que mostram que ele ganha US$ 110 mil mensais (R$ 604 mil), além de US$ 45 mil (R$ 246 mil) em direitos autorais e US$ 31 mil (R$ 170 mil) em juros e dividendos.

Na cotação atual, isso corresponde a cerca de R$ 1 milhão por mês. O ator de 48 anos, que já revelou que ganhou apenas US$ 8 mil pelo primeiro filme da franquia American Pie, o que ele considerava bastante dinheiro, também listou as suas despesas mensais. A declaração de gastos e salário faz parte do documento do divórcio.

Ele informou gastos de aproximadamente US$ 60 mil (R$ 328 mil), sendo US$ 15 mil (R$ 82 mil) em impostos de propriedades, US$ 5 mil (R$ 27,3 mil) em reparos, US$ 2,5 mil (R$ 13,6 mil) em mercado e US$ 1,5 mil (R$ 8,2 mil) em roupas.

O ator tem US$ 18,7 milhões em propriedades, incluindo três casas em Los Angeles, nos Estados Unidos, além de cerca de US$ 12,2 milhões em ações, US$ 158 mil em dinheiro, móveis no valor de US$ 171 mil e dois carros — um Mini Cooper no valor de US$ 30 mil e um Honda Passport SUV no valor de US$ 55 mil. Isso, sem contar obras de arte avaliadas em US$ 93 mil.

Além de atuar em American Pie, Seann William Scott integrou o elenco de Cara, Cadê Meu Carro (2000), Premonição (2000), Bem-vindo à Selva (2003) e Os Gatões: Uma Nova Balada (2005), entre outros.

