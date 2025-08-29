Reels com senha? Entenda ferramenta testada por Ludmilla no Instagram

A mudança, anunciada em abril e em fase experimental desde então, ganhou visibilidade nesta sexta-feira (29) com a participação de Ludmilla. A cantora foi a primeira artista brasileira a testar o recurso.
Em sua conta oficial, publicou um reels da nova música Cam Girl, parceria com a norte-americana Victoria Monét, protegido por senha. Para assistir, o seguidor precisava digitar o código indicado pela própria artista: seu nickname (apelido) na rede social (descubra qual é abaixo).
O vídeo ficou marcado com o ícone de uma chave, que sinaliza o acesso restrito. A aposta do Instagram é que o formato crie experiências exclusivas e incentive a "fidelização" dos fãs.
Como funciona o recurso?
Ao abrir um reels com senha, o usuário se depara com uma tela que pede o código para liberação. Somente quem tiver acesso à senha consegue visualizar o vídeo, que permanece desbloqueado após a inserção.
Por enquanto, a funcionalidade está restrita a artistas e perfis convidados pelo próprio Instagram. A Meta, controladora da plataforma, deve ampliar o alcance gradualmente nas próximas semanas.
Qual o "nickname" de Ludmilla
Quer ver o reels publicado pela cantora e não está conseguindo descobrir a senha? Ludmilla deu uma dica: é um de seus apelidos.
Para assistir ao conteúdo, coloque o código: badludrj.