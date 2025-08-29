Viral

Reels com senha? Entenda ferramenta testada por Ludmilla no Instagram

Nova funcionalidade da rede social permite restringir acesso a vídeos com código secreto e está em fase inicial de testes no Brasil

Zero Hora

@ludmilla / Instagram/Reprodução
Ludmilla usou ferramenta que permite bloquear reels no feed.

O Instagram começou a liberar no Brasil uma nova funcionalidade de colocar senha nos reels publicados. Com a novidade, usuários podem optar por vídeos que só podem ser desbloqueados por quem tiver acesso a um código secreto

A mudança, anunciada em abril e em fase experimental desde então, ganhou visibilidade nesta sexta-feira (29) com a participação de Ludmilla. A cantora foi a primeira artista brasileira a testar o recurso

Em sua conta oficial, publicou um reels da nova música Cam Girl, parceria com a norte-americana Victoria Monét, protegido por senha. Para assistir, o seguidor precisava digitar o código indicado pela própria artista: seu nickname (apelido) na rede social (descubra qual é abaixo)

O vídeo ficou marcado com o ícone de uma chave, que sinaliza o acesso restrito. A aposta do Instagram é que o formato crie experiências exclusivas e incentive a "fidelização" dos fãs. 

Como funciona o recurso?

Ao abrir um reels com senha, o usuário se depara com uma tela que pede o código para liberação. Somente quem tiver acesso à senha consegue visualizar o vídeo, que permanece desbloqueado após a inserção. 

Por enquanto, a funcionalidade está restrita a artistas e perfis convidados pelo próprio Instagram. A Meta, controladora da plataforma, deve ampliar o alcance gradualmente nas próximas semanas.

Qual o "nickname" de Ludmilla

Quer ver o reels publicado pela cantora e não está conseguindo descobrir a senha? Ludmilla deu uma dica: é um de seus apelidos.

Para assistir ao conteúdo, coloque o código: badludrj.

