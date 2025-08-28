Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil? Confira o ranking divulgado pela Forbes

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (28) a lista de bilionários brasileiros de 2025. O levantamento reúne 300 nomes com fortunas acima de R$ 1 bilhão e traz Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, novamente no topo.
Essa edição também conta com a presença de Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, como a única mulher no grupo dos dez primeiros colocados.
No total, o ranking mostra que a riqueza dos bilionários brasileiros cresceu no último ano. Mais da metade dos nomes da lista ampliou o patrimônio, ainda que 20% tenham registrado perdas. Entre os 300, 31 aparecem pela primeira vez.
Os 10 maiores bilionários do Brasil
Os valores divulgados levam em conta, principalmente, o preço das ações listadas em Bolsa até 30 de junho deste ano.
Embora sejam informações auditadas e públicas, a publicação admite que, em muitos casos, o patrimônio pode estar subestimado, já que imóveis, obras de arte, aviões e outros bens só entram no cálculo se os próprios donos informarem.
Em alguns casos, a revista também consolida o patrimônio de famílias ou irmãos em uma mesma posição no ranking. Somadas, as fortunas dos dez primeiros ultrapassam R$ 700 bilhões, valor superior ao PIB de países como Colômbia e África do Sul.
Confira a lista:
1 – Eduardo Saverin
- Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%)
- Setor: Tecnologia (Facebook, B Capital)
- Idade: 43 anos
Nascido em São Paulo, em 1982, Eduardo Saverin se mudou ainda criança para os Estados Unidos, onde estudou em Harvard. Lá conheceu Mark Zuckerberg e se tornou o primeiro financiador do Facebook.
O brasileiro investiu recursos iniciais no projeto, mas rompeu com o sócio nos anos seguintes. O caso foi parar na Justiça e virou trama de A Rede Social (2010), filme em que foi interpretado por Andrew Garfield.
Mesmo com participação minoritária, a abertura de capital da empresa em 2012 consolidou sua fortuna. Hoje radicado em Singapura, Saverin também é cofundador da B Capital, fundo de venture capital especializado em startups.
Em 2024, chegou a ser considerado o brasileiro mais rico da história, após valorização das ações da Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp.
2 – Vicky Safra
- Patrimônio: R$ 120,5 bilhões (+9,4%)
- Setor: Finanças (Banco Safra)
- Idade: 73 anos
Viúva de Joseph Safra, morto em 2020, Vicky herdou metade da fortuna do banqueiro e passou a ter papel central na condução dos negócios da família.
Nascida na Grécia, se casou aos 17 anos com Joseph, que viria a se tornar o banqueiro mais rico do mundo. Juntos, tiveram quatro filhos e 14 netos.
Hoje, a família mantém o controle do Banco Safra, além de negócios no exterior. Vicky também lidera a fundação Vicky and Joseph Safra, dedicada a projetos de educação, saúde e artes.
Em 2025, parte das ações do grupo foi reorganizada: Jacob e David compraram a fatia da irmã Esther, enquanto Alberto fundou sua própria gestora, a ASA.
3 – Jorge Paulo Lemann
- Patrimônio: R$ 88 bilhões (-4,2%)
- Setor: Bebidas/Investimentos (AB Inbev, 3G Capital)
- Idade: 85 anos
Filho de imigrantes suíços, Jorge Paulo Lemann nasceu no Rio de Janeiro em 1939 e estudou economia em Harvard.
A carreira começou no mercado financeiro nos anos 1960, até se tornar sócio da corretora Garantia, ao lado de Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. O trio construiu impérios, investindo em empresas como Lojas Americanas, Ambev e Burger King.
Lemann é o maior acionista individual da AB Inbev, gigante cervejeira que controla marcas como Budweiser e Stella Artois. Também é sócio da 3G Capital, dona da Restaurant Brands International, responsável pelo Burger King e Tim Hortons. Apesar de perdas recentes ligadas as Americanas, segue entre os maiores bilionários do mundo.
4 – André Esteves
- Patrimônio: R$ 51 bilhões (+56%)
- Setor: Finanças (BTG Pactual)
- Idade: 57 anos
Carioca, André Esteves iniciou a carreira no Banco Pactual como estagiário, em 1989, e poucos anos depois já era sócio.
Em 2006, vendeu o banco ao suíço UBS e, três anos depois, retomou o controle ao fundar o BTG Pactual. O banco cresceu e se consolidou como uma das maiores instituições financeiras independentes da América Latina.
Em 2025, o BTG registrou lucro recorde de R$ 13,4 bilhões, alavancando a fortuna do executivo. Reconhecido pela capacidade de negociação e ousadia nos negócios, Esteves é hoje um dos nomes mais influentes do sistema financeiro.
5 – Fernando Roberto Moreira Salles
- Patrimônio: R$ 40,2 bilhões (+4,5%)
- Setor: Finanças/Mineração (Itaú Unibanco, CBMM)
- Idade: 79 anos
Primogênito de Walther Moreira Salles, Fernando herdou a tradição bancária da família e se tornou acionista do Itaú Unibanco por meio da holding E. Johnston de Participações. Também tem participação na CBMM, empresa que lidera o mercado mundial de nióbio.
Além dos negócios, Fernando se destaca pelo envolvimento cultural. É um dos mantenedores do Instituto Moreira Salles, referência em acervos de fotografia, música e literatura no Brasil.
6 – Carlos Alberto Sicupira
- Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)
- Setor: Bebidas/Investimentos (AB Inbev, 3G Capital)
- Idade: 77 anos
Nascido no Rio de Janeiro em 1948, Carlos Alberto da Veiga Sicupira começou a empreender ainda jovem, vendendo carros usados.
Formado em Administração na UFRJ, se tornou sócio da corretora Garantia e parceiro histórico de Lemann e Telles.
Com eles, construiu o conglomerado da Ambev, depois integrado à AB Inbev, e fundou a 3G Capital, responsável por aquisições bilionárias.
Sicupira também investe em iniciativas sociais, como a Fundação Brava e a Fundação Estudar, voltadas à educação.
7 – Pedro Moreira Salles
- Patrimônio: R$ 38 bilhões (+5,1%)
- Setor: Finanças/Mineração (Itaú Unibanco, CBMM)
- Idade: 65 anos
Filho de Walther Moreira Salles, Pedro nasceu em Washington, quando o pai era embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
Estudou Economia na PUC-Rio e História e Relações Internacionais no exterior. Assumiu cargos de destaque no Unibanco e liderou o processo de fusão com o Itaú em 2008.
Hoje é copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco e também participa da gestão da CBMM. Pedro atua ainda no terceiro setor, à frente do Instituto Unibanco e do Instituto Moreira Salles.
8 – Miguel Gellert Krigsner
- Patrimônio: R$ 34,2 bilhões (+19,2%)
- Setor: Cosméticos (O Boticário)
- Idade: 75 anos
Fundador do Grupo O Boticário, Miguel Krigsner nasceu em La Paz, na Bolívia, e se mudou para Curitiba ainda criança.
Farmacêutico de formação, abriu em 1977 uma pequena farmácia de manipulação, que evoluiu para uma das maiores redes de cosméticos do mundo.
O grupo hoje controla marcas como Eudora, Vult e Quem Disse, Berenice?. Sob sua gestão, O Boticário se expandiu pelo modelo de franquias e se consolidou omo referência de beleza acessível.
9 – Alexandre Behring da Costa
- Patrimônio: R$ 31 bilhões (-11,1%)
- Setor: Investimentos (3G Capital)
- Idade: 58 anos
Engenheiro formado pela PUC-Rio, Alexandre Behring iniciou a carreira no setor financeiro e depois se especializou em private equity.
Foi executivo da América Latina Logística e se destacou na GP Investimentos antes de se tornar sócio da 3G Capital.
Hoje, é presença ativa em conselhos de grandes companhias, como a Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de cafés Tim Hortons.
10 – Jorge Moll Filho
- Patrimônio: R$ 30,4 bilhões (+119,1%)
- Setor: Saúde (Rede D’Or)
- Idade: 79 anos
Cardiologista de formação, Jorge Moll fundou a Rede D’Or em 1977, no Rio de Janeiro. O projeto começou como uma clínica e evoluiu para o maior grupo hospitalar do Brasil, com 69 hospitais e 53 clínicas oncológicas.
A abertura de capital em 2020 consolidou a expansão da empresa. Moll segue como presidente do Conselho de Administração e mantém a família no controle acionário.