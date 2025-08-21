Quem é Paulo Ferreira? Ator expôs conversas com Tatá Werneck, que não gostou da situação: "Perdeu uma amiga"

Tatá Werneck e o ator Paulo Ferreira estão envolvidos em uma polêmica. Na quarta-feira (20), ele compartilhou nas redes sociais um print de mensagens que a apresentadora do Lady Night teria mandado ao oferecer ajuda profissional, o que a desagradou.
Na postagem, Tatá elogia seu trabalho como ator e pergunta se há alguém o ajudando no momento. Por meio da legenda, Paulo justifica que o assunto é relacionado à falta de oportunidades no mercado de trabalho em consequência de problemas pessoais que ele enfrenta.
"Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento à Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada", escreveu.
"Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem", conclui.
Rompimento
A apresentadora, no entanto, não gostou da atitude de Paulo e rompeu a amizade com ele.
"Estou tentando ajudar você. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro. Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você. Dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga", disse ela, em publicação no Instagram.
A situação da qual Tatá se refere não foi especificada por ela. Entretanto, o ator relatou, em um vídeo de cerca de 20 minutos, problemas pessoais e jurídicos que possui por conta da guarda de sua filha.
Ele também relatou uma internação em uma clínica psiquiátrica a pedido do, até então, amigo pessoal Renato Góes, ator de Vale Tudo. A internação ocorreu após um suposto surto psicótico, consequência da separação com sua ex-namorada. Além disso, ele mostrou uma queixa realizada pela ex-namorada, Mila, em 2022, que o acusa de comportamento agressivo.
Os prints não estão mais disponíveis nas redes sociais dos envolvidos.
Quem é Paulo Ferreira?
O ator Paulo César Ferreira, 38 anos, já fez parte de produções como A Pedra do Reino, Tamo Junto, Antissequestro e Um Lugar ao Sol. Ele é formado como chef de cozinha e também atua como diretor. Atualmente, apresenta um solo teatral escrito por ele mesmo sobre "sua história". O monólogo é intitulado Denúncia.
Paulo também é pai de Maria Vitória, 14 anos, fruto de um relacionamento antigo. Ele era amigo pessoal de Renato Góes, quando rompeu a amizade em 2022 devido aos problemas pessoais e profissionais que especificou no vídeo postado em suas redes sociais.