Quem é Hytalo Santos? Influenciador é investigado por suspeita de exploração e exposição de menores de idade na internet

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15), em Carapicuíba, São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade na internet. A Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também integraram a ação.
As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Souza, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.
O nome do influenciador voltou aos holofotes depois do vídeo sobre "adultização" de crianças e adolescentes, publicado por Felca no dia 8 de agosto.
Na publicação, o youtuber faz denúncias sobre exploração de crianças nas redes sociais e chama o conteúdo do influenciador paraibano com crianças de "circo macabro".
O influenciador foi alvo de ordens da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do MPPB, além de mandados de busca e apreensão. O marido de Santos, Israel Nata Vicente, também foi preso nesta manhã, segundo informações do g1.
Quem é Hytalo Santos?
Hitalo José Santos Silva, mais conhecido apenas como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba.
Ele começou na internet em 2018, publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, ritmo que estava estourado na época. Depois de gravar alguns conteúdos com sua conterrânea Eduarda Brasil, que foi vencedora do The Voice Kids em 2018, ele atingiu os primeiros 50 mil seguidores e ganhou projeção na internet.
Como o influenciador fez sucesso?
O paraibano falou sobre a sua história e carreira durante uma entrevista ao PodCats, em maio deste ano.
— Eu comecei fazendo de tudo. Sempre me virei nos 30. Vendia blusinha na escola, bijouterias, fazia faxina, já fui babá, professor de reforço. Lá no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem dançar. Aí eu comecei a dar aula de zumba na praça — disse.
Foi durante essas aulas que ele conheceu uma menina de 12 anos, na qual ele disse ser sua fã. A partir disso, eles começaram a gravar danças juntos.
— Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns 4, 5 fãs que me esperavam (depois das aulas), tudo do tamanho dela —relembrou ele no podcast.
As danças gravadas com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, começaram a fazer sucesso e, por isso, Hytalo passou a ganhar dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes sociais. Com o passar dos anos, ele criou uma casa, apelidada de "mansão", e levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais.
O influenciador apelidou o grupo de "filhos", que eram jovens em situação de vulnerabilidade social, a quem ele oferecia suporte financeiro, moradia, alimentação e educação. Em troca, eles aparecem em seus conteúdos. O influenciador também ficou conhecido pela ostentação nas redes, o que incluía desde a distribuição de celulares de última geração até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas para as "filhas" adolescentes.
Em dezembro de 2023, quando se casou com o cantor Euro, ele presenteou todos os convidados da festa com um aparelho celular. Na época, revelou ter investido R$ 700 mil só nos convites e aproximadamente R$ 4 milhões na comemoração.
Polêmica com Virginia Fonseca
No mesmo ano de seu casamento, em 2023, Hytalo Santos se envolveu em um polêmica com Virginia Fonseca e seus sócios na WePink. O influenciador lançou um perfume em parceria com a empresa e também participou de ações com uma turma de crianças. O perfume já foi descontinuado pela marca. Ele alega que não recebeu sua parte das vendas, valor que ele afirma que doaria para uma igreja.
Tanto Virginia quanto a WePink não se pronunciaram sobre a polêmica envolvendo o antigo parceiro.
Gravidez precoce
Em maio de 2025, Hytalo Santos anunciou que uma adolescente estava grávida aos 17 anos. O filho seria do irmão do influenciador, Hyago Santos, também morador da mansão dele. A adolescente, no entanto, teria perdido o bebê ainda no início da gestação, como foi mostrado em vídeos do próprio canal de Hytalo no YouTube, onde ele soma 7 milhões de inscritos. O canal continua no ar. A gravidez precoce da menina aconteceu enquanto Hytalo já era investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por um suposto esquema de aliciamento de menores.
O MPPB abriu uma investigação contra o influenciador paraibano no final de 2024, após receber uma denúncia anônima sobre possíveis práticas de exploração de crianças e adolescentes.
O que diz a defesa
Ao g1, o advogado Sean Abib, que faz a defesa de Hytalo e o marido dele, afirmou que já foi feito contato com a Justiça, e que o influenciador está a disposição para esclarecer o caso e nega todas as acusações:
"(Hytalo) reitera que jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes e que tudo restará definitivamente provado no curso da investigação e perante o público que nele confia e o acompanha nas redes sociais".