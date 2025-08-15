Quem é Hytalo Santos? Influenciador é investigado por suspeita de exploração e exposição de menores de idade na internet

Em maio de 2025, Hytalo Santos anunciou que uma adolescente estava grávida aos 17 anos. O filho seria do irmão do influenciador, Hyago Santos, também morador da mansão dele. A adolescente, no entanto, teria perdido o bebê ainda no início da gestação, como foi mostrado em vídeos do próprio canal de Hytalo no YouTube, onde ele soma 7 milhões de inscritos. O canal continua no ar. A gravidez precoce da menina aconteceu enquanto Hytalo já era investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por um suposto esquema de aliciamento de menores.