A Festa do Peão de Barretos, conhecida por reunir os maiores nomes da música sertaneja, abriu espaço para Frei Gilson, um dos líderes católicos mais populares do país.
Na última segunda-feira (25), o religioso levou 60 mil pessoas à arena, superando expectativas e transformando o tradicional palco do rodeio em cenário de oração coletiva.
A estimativa inicial da organização era de 40 mil fiéis, mas a lotação foi superada já no início da noite. Foi preciso abrir camarotes e transmitir a celebração em telões externos para acomodar o público. Antes de subir ao palco, o frei antecipou a dimensão do momento.
— Eu tenho certeza de que o que Deus vai fazer essa noite vai ficar marcado para sempre na vida de muitos corações — disse ao g1.
Carismático, o religioso de 38 anos vem consolidando sua imagem como referência para milhões de brasileiros, especialmente jovens, com uma rotina de transmissões diárias às 4h da manhã.
Ele acumula mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e tem um dos canais católicos mais assistidos no YouTube, com 8,15 milhões de seguidores, superando a audiência de nomes tradicionais como os padres Marcelo Rossi e Fabio de Mello.
Noite histórica em Barretos
Quando Gilson surgiu no palco ao som de Colo de Mãe, a arena explodiu em aplausos e devoção. O público ergueu os braços em oração e acompanhou as músicas em coro.
— Quem quer sentir a presença de Deus essa noite? O frei aqui é apenas um instrumento, mas é Deus que vai se manifestar em ti. Quero convidar você a abrir seu coração como nunca nessa noite — disse, em sua saudação inicial.
O repertório incluiu canções do projeto 360º Ao Vivo, gravado em 2024, com letras que tratam de fé, entrega e esperança. Sucessos como Dias Difíceis, De Ti Preciso e Não Vou Me Abater foram cantados em uníssono.
Nos momentos de maior comoção, o frei pediu que os fiéis orassem por desconhecidos ao lado ou mostrassem fotos de familiares no celular para receberem bênçãos.
Oração, emoção e descontração
A noite mesclou pregação e música. Gilson falou sobre pecados, reconciliação e confiança em Deus, ressaltando que sua mensagem se estendia a todos os cristãos.
Em um momento descontraído, perguntou quem acordava de madrugada para acompanhar suas lives. Ao ver milhares de mãos erguidas, brincou:
— Vocês estão tudo fora da casinha mesmo. Mais de um milhão de pessoas acordando de madrugada para orar. Deus tem feito maravilhas.
Em vários trechos, o frei interrompeu a apresentação para pedir orações a pessoas que passaram mal na multidão. O encerramento trouxe seus maiores hits, como Eu Te Levantarei, Tu És o Centro e Eu Seguirei.
Quem é frei Gilson?
Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo tem 38 anos e ingressou na vida religiosa aos 18. Ele faz parte da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e foi ordenado sacerdote em 2013. Por quase uma década, atuou na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo.
Ele lidera o grupo Som do Monte, que une leigos e religiosos na propagação de mensagens cristãs por meio de canções. No Spotify, possui 1,8 milhão de ouvintes mensais com músicas populares.
Além da força nos palcos, Frei Gilson mantém audiência massiva na internet. Durante a primeira transmissão da Quaresma, em 5 de março, ultrapassou um milhão de espectadores simultâneos.
Polêmica e apoio político
A crescente visibilidade trouxe também controvérsias. No Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, Frei Gilson afirmou que a "fraqueza da mulher" seria "sempre querer mais", associando a fala ao conceito de empoderamento e defendendo que "Deus deu ao homem a liderança".
— Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. "Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais". E isso é a ideologia dos mundos atuais. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento. "Eu quero mais". É claro ver que Deus deu ao homem a liderança — disse.
As declarações provocaram críticas de internautas, que compararam a fala à de líderes da Igreja Católica, como o papa Francisco, falecido em abril.
Em meio à polêmica, o frei recebeu manifestações de apoio de políticos alinhados à direita. Jair Bolsonaro publicou foto e mensagem exaltando sua liderança, enquanto o deputado Nikolas Ferreira gravou vídeo em defesa do religioso.
— Começaram diversos ataques. Para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural, você ser atacado por seguir a Cristo. É óbvio que por ele ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, é uma pessoa extraordinária — disse o deputado. — Quão deteriorada e podre tem que ser a alma de uma pessoa que está reclamando porque tem pessoas rezando às 4 da manhã?
Na época, Bolsonaro também publicou uma foto do religioso nas redes sociais, acompanhada de um texto e um versículo. "Frei Gilson cada vez mais se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais, vem sendo atacado pela esquerda", escreveu o ex-presidente.
