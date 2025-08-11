Quem é Felca? Vídeo de influenciador sobre "adultização das crianças" viralizou nas redes sociais

O criador de conteúdo Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, movimentou as redes sociais nos últimos dias ao publicar um vídeo sobre o fenômeno da adultização de crianças na internet (assista abaixo).
Na gravação, divulgada na última quarta-feira (6), o youtuber denuncia casos de exploração infantil em conteúdos online e aponta nomes de influenciadores que, segundo ele, lucram com esse tipo de exposição.
O vídeo alcançou mais de 26 milhões de visualizações e ultrapassou a marca de cem mil comentários em poucos dias.
Entre os citados está o paraibano Hytalo Santos, que teve o perfil no Instagram desativado na sexta-feira (8), após o vídeo viralizar nas redes sociais — ainda não se sabe se o fato da conta estar fora do ar tem relação com a denúncia de Felca.
Recentemente, o influenciador também se viu em outra polêmica envolvendo a influencer Izabelly Vidal. Felca o acusa de produzir vídeos com menores de idade em contextos que podem atrair criminosos e pedófilos. Uma das situações envolve uma adolescente de 17 anos, cuja imagem, segundo o youtuber, seria explorada de forma sensual.
A repercussão levou o caso a ser acompanhado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que já investigava Hytalo, e gerou conversas para que o tema chegue na Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Motta (Republicanos) afirmou que irá pautar projetos sobre crianças após a denúncia.
Quem é Felca?
Natural de Londrina, no Paraná, ele tem 27 anos. Com 2 metros de altura e cabelos longos característicos, Felca começou a carreira na internet produzindo vídeos de gameplay, mas ganhou projeção nacional ao migrar para o humor e os comentários sobre temas diversos.
Na gravação, Felca testou um cosmético da influenciadora Virgínia Fonseca e ironizou o resultado cômico e insatisfatório.
Ele também esteve no centro de debates sobre as chamadas "lives NPC" no TikTok e, mais recentemente, se destacou por criticar influenciadores que promovem casas de apostas, especialmente após a participação de Virgínia na CPI das Bets.