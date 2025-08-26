Quem é Allan Souza Lima? Ator é apontado como novo affair de Wanessa Camargo

— Eu e a Wanessa, a gente estava junto, sim. A gente, inclusive, tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa porque ela ia passar a última noite dela aqui no Rio. Foi isso que eu fiz. Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa, e quando eu estava conversando com ela, de repente, do nada, entrou um cara na minha frente, que ue nunca vi na minha vida, desceu a Wanessa como se fosse dar um beijo nela — contou. O cara, a que ele se refere, é Luan Pereira.