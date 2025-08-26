Quem é Allan Souza Lima? Ator é apontado como novo affair de Wanessa Camargo

O ator Allan Souza Lima virou assunto nas redes sociais nos últimos dias. Isso porque ele estaria envolvido em uma polêmica com Wanessa Camargo e Dado Dolabella, ex-namorado da cantora (entenda abaixo). Lima é colega de elenco de Wanessa no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck.
Segundo o portal Metrópoles, o ator e a cantora estariam se envolvendo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a dupla dançando em uma confraternização recente (veja abaixo).
O suposto romance surge em meio a um desgaste público envolvendo Wanessa e Dado Dolabella. Durante uma confraternização do elenco da Dança, o cantor teria se desentendido com o também cantor Luan Pereira. O motivo seria ciúmes de Wanessa, que dançou com o colega.
Quem é Allan Souza Lima?
Natural de Recife, Allan Gabriel Souza Lima tem 39 anos e acumula mais de duas décadas de carreira como ator e diretor.
Iniciou a trajetória nos palcos no início dos anos 2000, com peças como Sete Vidas e Adão, Eva e Mais uns Caras. Na televisão, ganhou destaque em produções da TV Globo, como Avenida Brasil e Órfãos da Terra.
No cinema, participou de longas como Aquarius e A Menina que Matou os Pais. Entre os papéis recentes, estão o de Ubaldo Vaqueiro em Cangaço Novo e o de Frei João em Amor Perfeito.
Em 2024, integrou a primeira fase de Mania de Você, interpretando Guga, amigo da personagem Ísis, vivida por Mariana Ximenes.
Neste ano, o artista participa do Dança dos Famosos, ao lado de Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, entre outros artistas.
Antigos relacionamentos
Fora dos palcos e da tela, Allan também tem sido alvo de atenção por sua vida pessoal. Em março de 2024, Allan e a ex-BBB Rafa Kalimann assumiram publicamente o namoro, que completou um ano em novembro. O relacionamento chegou ao fim ainda naquele mês, quando Rafa passou a ser vista ao lado do cantor Nattan.
Pouco depois, Allan foi flagrado em clima de romance com Débora Nascimento durante festas de pré-Réveillon na Bahia. A relação foi confirmada em redes sociais, mas terminou entre abril e maio de 2025.
Polêmica de Wanessa com Dado Dolabella
Wanessa se envolveu em uma confusão com Dado Dolabella e o cantor Luan Pereira em uma festa do elenco da Dança dos Famosos. Após boatos que Dado teria agredido a ex-namorada, ela desmentiu.
"Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem", afirmou a filha de Zezé di Camargo em uma publicação.
Dado assumiu crise de ciúmes
Já Luan Pereira relatou que foi empurrado por Dado e o chamou de "psicopata" nas redes. Por sua vez, Dolabella negou a agressão e disse que o episódio foi um mal-entendido, chegando a revelar que havia combinado de dormir com Wanessa após a confraternização.
— Eu e a Wanessa, a gente estava junto, sim. A gente, inclusive, tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa porque ela ia passar a última noite dela aqui no Rio. Foi isso que eu fiz. Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa, e quando eu estava conversando com ela, de repente, do nada, entrou um cara na minha frente, que ue nunca vi na minha vida, desceu a Wanessa como se fosse dar um beijo nela — contou. O cara, a que ele se refere, é Luan Pereira.
O relacionamento de Wanessa e Dado
A relação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella é marcada por muitas idas e vindas. A mais recente foi em 2024, quando eles reataram o namoro novamente.
Os dois namoraram entre 2000 e 2002. Já em 2022, quase vinte anos depois do último relacionamento, eles voltaram a namorar, meses depois de a cantora anunciar o fim do casamento com Marcos Buaiz, pois, segundo a cantora, o casal estaria "mais maduro".
Em 2024, eles tiveram um período separados, após a participação da cantora no Big Brother Brasil 24, quando ela afirmou que "precisava olhar para si".
No mesmo ano, confirmaram que reataram o namoro, em um momento que a cantora disse estar dando "mais uma chance" para a relação dos dois.
A última atualização do relacionamento, segundo a própria Wanessa, é de que eles estariam separados.
— A gente continua sendo amigo, agora no final, a gente ficou indo e voltando, e continuamos sendo amigos — disse ela em participação no podcast Bagaceira Chique, com Luciana Gimenez.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.