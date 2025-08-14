Os Bobbie Goods, ilustrações que fizeram sucesso no mundo todo, foram criados pela ilustradora norte-americana Abbie Goveia.
A autora lançou o primeiro livro de colorir da linha, que traz desenhos de animais fofinhos, em 2021.
— Naquela época, eram muito menores e mais simples. Meu estilo de arte evoluiu desde aqueles primeiros dias. Hoje, há quatro edições disponíveis, e cada uma tem seu próprio tema — explicou Abbie, em entrevista à CNN.
Nascida na Califórnia, Abbie tem 28 anos e origem portuguesa. Os livros surgiram a partir de desenhos que fazia retratando seu cotidiano. E ela tem um favorito: Lanchinho da Meia-Noite, do livro Do Dia Para a Noite. A cena é estrelada por Momo, uma das personagens da série.
O sucesso dos livros de Bobbie Goods
A estética ganhou força com os livros de colorir criados por Abbie, que assina como Bobbie Goods, e publicados pela editora Harper Collins.
Com visual nostálgico e traços amigáveis, os exemplares têm papel grosso e são procurados por quem busca relaxamento ou inspiração criativa.
Entre os títulos lançados oficialmente estão Dias Quentes, Dias Frios, Do Dia pra Noite, Isso e Aquilo e Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods. O valor varia entre R$ 20 e R$ 70, enquanto kits de canetinhas indicadas para colorir as páginas podem custar até R$ 200.
A popularidade dos livros gerou versões não autorizadas, compartilhadas em PDF por redes sociais e fóruns. Para garantir um exemplar original, é preciso checar se a publicação leva o selo da Harper Collins e a assinatura oficial da marca Bobbie Goods.