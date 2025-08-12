"Poucas pessoas sabem": por que o ex-apresentador Yudi Tamashiro decidiu deixar o Brasil

O ex-apresentador Yudi Tamashiro, 33 anos, anunciou que vai deixar o Brasil com a família para morar no Japão. A mudança tem motivos religiosos.
A ida de Yudi, a esposa, Mila, e o filho, Davi Yudi, ao país está prevista para ocorrer a partir de novembro, caso os trâmites legais sejam concluídos dentro do prazo, segundo a CNN.
— Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro —, afirmou durante entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili.
Yudi também comentou o sonho de criar o filho no Japão — e "ir para lá viver" — e detalhou sua aproximação à religião.
— Foi na dificuldade que eu me agarrei em Deus e comecei a me desprender das falsas amizades e falsos aplausos. Fui tratando dentro de mim a ponto de me sentir seguro e encontrar uma missão na minha vida — revelou.
Além da esposa e do filho, Yudi vai para o Japão acompanhado da mãe, da irmã e do cunhado. Ele publicou um vídeo no Instagram comentando a mudança: "É um chamado".
— Nós vamos vender essa casa, vamos vender apartamento, vamos vender carro — contou Yudi. — Estamos queimando as carroças e indo em sentido ao nosso chamado.
Quem é Yudi Tamashiro
Cassio Yudi Muniz Tamashiro começou a carreira desde pequeno. Ele foi descoberto no Programa Raul Gil, na Record, em 2002, ainda criança. Em 2005, ficou famoso ao apresentar o programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT. Yudi também apresentou outras atrações do canal, como Pirâmide Premiada, Carrossel Animado e Sábado Animado.
Além da carreira na televisão, Yudi entrou no ramo da música e da dança. O artista venceu campeonato de hip hop, cantou com Priscilla Alcântara e se aventou em diferentes gêneros: R&B, pop, sertanejo e gospel.
Em 2013, ingressou o elenco do reality show A Fazenda 6. Também participou de Dancing Brasil, em 2017, e Bancando o Chef, em 2019.
Casado há três anos, Yudi conheceu a esposa Mila ainda na infância, quando ambos integravam uma agência de talentos infantil.
Antes de trocar as alianças, o casal chegou a interromper o relacionamento de seis anos, iniciado durante a adolescência. Em agosto de 2021 o casal reatou o romance, noivando em outubro do mesmo ano.
O filho dos dois, Davi Yudi, nasceu em 19 de maio de 2025, após 24 horas de trabalho de parto.