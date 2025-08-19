Polícia investiga denúncia de maus-tratos após cavalo ter as patas cortadas em SP; famosos repudiaram o caso

A Polícia Civil investiga o caso de um cavalo que morreu após ter as patas cortadas com um facão, em Bananal, no interior de São Paulo. Policiais receberam denúncias de que, no último sábado, um homem havia atingido o animal depois de uma cavalgada na zona rural da cidade.
A situação viralizou as redes sociais e mobilizou uma corrente de solidariedade ao animal.
Famosos como Ana Castela, Paolla Oliveira e a ativista de direitos animais Luisa Mell, se pronunciaram nas redes, cobrando que as autoridades investiguem e punam os responsáveis.
O caso
Após a repercussão, a polícia ouviu o tutor do animal, que é um homem de 21 anos. No documento, ele afirmou aos policiais que imaginou que o cavalo já estivesse morto no momento em que cortou as patas do animal.
Uma testemunha prestou depoimento e afirmou que estava com o tutor do animal participando de uma cavalgada, quando o cavalo branco ficou cansado, parou de andar e deitou no chão.
Segundo a testemunha, que passou mal e foi embora após o ataque, o tutor disse: "se você tem coração, melhor não olhar" e, na sequência, desferiu os golpes contra o animal.
O caso foi registrado como prática de ato de abuso a animais, com agravamento pela morte do animal. Até o momento, ninguém foi preso.
Prefeitura se manifestou
Por meio de nota, a Prefeitura de Bananal disse ter tomado conhecimento do caso por meio das imagens e que colabora com as investigações.
“Assim que fomos informados, encaminhamos o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e Polícia Ambiental para apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis. A Prefeitura repudia qualquer ato de crueldade contra os animais e reforça seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todos, trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para que casos como este não fiquem impunes”, diz um trecho da nota.
Repercussão
Famosos como a cantora Ana Castela, a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira saíram em defesa do animal.
Ana Castela, que é natural do Mato Grosso do Sul, se diz apaixonada por cavalos. Ao tomar conhecimento do caso, ela usou as redes sociais para repudiar o caso, que chamou de "ato de covardia". Com mais de 16 milhões de seguidores, a artista pediu apoio popular para que a história não seja esquecida.
A ativista Luisa Mell, que é engajada na luta contra os maus-tratos aos animais, também cobrou justiça na sua publicação nas redes sociais.
"Monstros! Como pode? Pelo amor de Deus. Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar! Cortaram as patas de um cavalo simplesmente porque ele não aguentava mais andar", diz a publicação de Luisa.
Após a publicação da ativista, Paolla Oliveira, que atua como Heleninha em Vale Tudo — e que soma mais de 38 milhões de seguidores no Instagram, também prestou apoio e pediu que autoridades sigam investigando o caso.