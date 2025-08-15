Palo, Zuri, Zuza e mais: confira nomes incomuns dos filhos dos famosos

Desde que Mariana Rios anunciou que o nome do filho será Palo, choveram comentários e discussões nas redes sociais sobre a escolha dos nomes de bebês de famosos.
A decisão por nomes incomuns tem sido frequente no mundo das celebridades, que parecem querer se diferenciar cada vez mais na hora de nomear seus herdeiros.
Além de Mariana Rios e o empresário Juca Diniz, casais como Ludmilla e Bruna Gonçalves, Mc Daniel e Lorena Maria, e Rafa Kallimann e Nattan diversificaram na escolha.
Veja os nomes e seus significados
Confira abaixo os nomes de alguns bebês, escolhidos recentemente pelso pais famosos:
Palo
De acordo com Mariana Rios, Palo quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, cria raízes.
Zuri
Ludmilla e Bruna também inovaram no nome. Zuri tem origem africana, da língua suaíli, e representa os encantos, a suavidade e o poder de uma mulher.
Rás
Mc Daniel e Lorena Maria colocaram o nome do filho de Rás. A origem vem da história africana, e significa "chefe" ou "líder". Remete a Rás Tafári, imperador da Etiópia entre 1930 e 1974.
Zaya
A cantora Simone Mendes queria batizar a filha com o nome de Zara. Já o marido, Kaká Diniz, queria Maya. A solução foi misturar os dois nomes. Assim, surgiu Zaya, que significa "destino", "sorte", "flor que floresce".
Zuza
Rafa Kalliman e Nattan decidiram homenagear a avó do cantor, que se chamava Josefina e tinha o carinhoso apelido de Zuza. O nome pode ser um diminutivo carinhoso de nomes como Zuzana ou Zulmira, associados a significados como "de Deus" ou "luz".