Qual é a altura do prédio residencial mais alto do Brasil? Veja ranking

Todos os edifícios estão localizados em Santa Catarina 

João Martins Neto/stock.adobe.com
SC concentra os edifícios mais altos do país.

Ainda que morar nas alturas ofereça uma vista única, o privilégio custa caro. Os imóveis localizados nos edifícios mais altos do Brasil variam de dezenas a centenas de milhões. 

A lista dos cinco prédios residenciais mais altos do Brasil, elaborada com base em informações do site especializado em monitoramento de arranha-céus The Skyscraper Center, destacou a presença marcante de Santa Catarina.  

Entre os destaques, estão o Infinity Coast Tower, com 66 andares e 234,8 metros, e o Boreal Tower, que alcança 241 metros de altura. Ambos estão em Balneário Camboriú

O dado coloca a cidade catarinense em evidência, com um crescimento na busca por ser referência nacional de arquitetura vertical

Lista dos cinco prédios residenciais mais altos do Brasil

5º lugar: Infinity Coast Tower - Balneário Camboriú

Com 234,8 metros de altura, o prédio foi inaugurado em 2019 e está localizado na Avenida Atlântica, com vista para o mar de Balneário Camboriú. 

4. Boreal Tower - Balneário Camboriú

Também localizado na Avenida Atlântica, o Boreal Tower tem 241 metros de altura e é considerado um "primo" do Senna Tower, previsto para ser concluído em 2033 e ganhar o título de prédio residencial mais alto do mundo. 

3. One Tower - Balneário Camboriú

Com 290 metros de altura, o One Tower também está localizado na Avenida Atlântica, de frente para o mar da cidade. 

1 e 2. Yachthouse - Balneário Camboriú

Com um empate entre o primeiro e segundo lugar, as torres gêmeas Yachthouse possuem 81 andares cada e medem cerca de 294 metros de altura. Os edifícios estão construídos na marina de Balneário Camboriú.


