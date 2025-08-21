Óculos nos stories do Instagram: saiba o que significa o ícone e como usá-lo

Usuários do Instagram têm se deparado com um pequeno ícone de óculos em alguns stories. A marca, exibida logo abaixo do nome do perfil que publicou o conteúdo, gerou comentários curiosos nas redes sociais.
Esse símbolo, no entanto, não é uma novidade. Ele está relacionado ao Ray-Ban Meta, óculos inteligentes lançados em 2021 a partir de uma parceria entre a Meta e a Ray-Ban.
O dispositivo grava fotos e vídeos que podem ser enviados diretamente para o Instagram, recebendo automaticamente a marca d’água com o ícone de óculos.
Como funcionam os óculos Ray-Ban Meta
O acessório foi desenvolvido para atender criadores de conteúdo que buscam praticidade no registro do dia a dia. O design segue o estilo clássico da Ray-Ban, mas com câmeras discretas embutidas nas hastes.
Conectado ao aplicativo da Meta, o dispositivo permite que o usuário grave conteúdos e envie rapidamente para o Instagram. Quando isso acontece, o sistema insere a marca do óculos nos stories, identificando que a publicação foi feita com o wearable (tecnologias vestíveis).
Além da integração direta com a rede social, os óculos contam com a assistente Meta AI, que possibilita executar tarefas por comando de voz, como criar lembretes ou traduzir frases em tempo real.
Apesar da popularidade, o produto não é vendido oficialmente no Brasil. O preço nos Estados Unidos parte de US$ 300 (cerca de R$ 1,640).
Como compartilhar stories com os óculos inteligentes
Para usar o recurso, é necessário configurar os óculos no aplicativo da Meta. O passo a passo indicado pela empresa inclui:
- Abrir o app da Meta AI e clicar no símbolo de óculos
- Acessar a aba "Comunicação" e selecionar Conectar
- Fazer login com a conta vinculada ao Instagram
- Usar o comando de voz "Hey Meta, compartilhe minha última foto no Instagram"
Com isso, o conteúdo é publicado diretamente nos stories, já com o selo do Ray-Ban Meta visível para os seguidores.
Dá para usar o selo sem os óculos?
O ícone só aparece em publicações feitas de fato com os Ray-Ban Meta, e não há a opção de inserir manualmente.
Mesmo assim, circulam tutoriais em redes sociais que ensinam truques para simular o recurso. Na prática, criadores exportam um conteúdo gravado pelos óculos e sobrepõem outro vídeo ou foto feita no celular antes de publicar.
Dessa forma, os metadados do arquivo original são mantidos, e o ícone aparece como se o material tivesse sido produzido pelo wearable.