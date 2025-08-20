O que é a rede social Kick, que transmitiu live com morte de influenciador

O influenciador Raphael Graven, 46 anos, morreu durante uma transmissão ao vivo na plataforma de jogos Kick, na segunda-feira (18).
Conhecido como JP ou Jean Pormanove, Graven participava de vídeos em que era submetido a violência e humilhações por outros parceiros de conteúdo, conhecidos como Naturovie e Safine.
Durante dias, somando um total de 289 horas, ele teria participado de uma transmissão em que sofria agressões e humilhações, segundo o jornal português Expresso. Em um momento da transmissão, um dos companheiros tentou acordá-lo, sem sucesso. Ele, então, desligou a câmera.
O caso está sendo investigado pelo Ministério Público de Nice, sul da França.
Após a morte do influenciador, a plataforma baniu os outros dois criadores envolvidos no episódio.
O que é a kick?
Criada em dezembro de 2022, Kick é uma plataforma de live streaming com focos em jogos.
Com mais de 50 milhões de usuários, ganhou espaço por ficar apenas com 5% do valor gerado através das assinaturas, diferente do concorrente Twich, que cobra 50% de taxas.
A Kick também é conhecida por regras de moderação mais flexíveis. Já houve lives permitidas pela plataforma que violaram direitos autorais, exibiram conteúdos de sites adultos e promoveram debate nazista, de acordo com uma reportagem de 2023 da Bloomberg.
Na época, a plataforma disse estar ampliando seus esforços de moderação e que não tolerava discursos de ódio.
Investigação
Kick afirmou à Rádio Internacional França (RFI) que não responderia a questionamentos da morte de Graven por conta da política de privacidade.
Um porta-voz comunicou à BBC que a plataforma estava "revisando com urgência" as circunstâncias da morte do influenciador.
Também afirmou que as diretrizes de comunidade foram projetadas para proteger os criadores e que a empresa estava comprometida em manter esses padrões.
Donos da Kick
Os australianos Edward Craven e Bijan Tehrani, também donos do cassino online Stake, são os criadores da plataforma.
De acordo com a Forbes, cada um deles tem a fortuna avaliada em US$ 2,8 bilhões, o equivalente a R$ 15,4 bilhões.
O patrimônio veio principalmente de jogos de cassino virtuais em que usuários apostam criptomoedas.