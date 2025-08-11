O que é a manobra de Heimlich, usada por adolescente para salvar o primo engasgado

O adolescente Igor Vasconcelos, 13 anos, foi salvo pelo primo Silas, 14, após ele realizar a manobra de Heimlich. Os dois conversavam na sala do apartamento em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (7). Igor ria de algo que o primo disse quando se engasgou com a mistura de leite e flocos crocantes.
Silas, então, aplicou a técnica de tração abdominal para desobstruir veias aéreas, e salvou o primo. Imagens de segurança do apartamento registraram a cena.
Assista:
Socorro
Os dois conversavam, minutos antes do engasgo. Ao ver Igor engasgando, Silas pensou que se tratava de uma brincadeira.
Joana, mãe de Silas, estava na cozinha quando o sobrinho entrou sem fôlego e tossindo. Ao ver a situação, ela tentou bater nas costas do adolescente.
Ela orientou o filho a buscar ajuda com um vizinho médico. Em entrevista ao g1, a mãe de Igor, Lione Vasconcelos, contou o que salvou o filho:
— O Silas disse que, quando saiu para pedir ajuda, ele pensou: "Se eu pedir ajuda, como minha mãe não está sabendo socorrer, o Igor já vai estar morto quando eu voltar". Então ele retornou na hora e fez a manobra, foi isso o que salvou Igor — explicou ela.
A sós com o primo na cozinha, Silas aplicou a manobra de Heimlich. Igor conseguiu expelir um pouco de líquido e respirar um pouco melhor.
O adolescente tinha aprendido a manobra de salvamento com o irmão mais velho.
Como fazer a manobra de Heimlich
A técnica é utilizada em casos de engasgamento, quando algum objeto está obstruindo as vias aéreas.
Durante a manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão no diafragma da pessoa engasgada, provocando uma tosse forçada que expulse o objeto da via respiratória.
Em caso de bebês, é preciso colocá-lo de bruços, com a cabeça mais baixa e dar batidas com as mãos nas costas do bebê.
Buscas pela manobra
Desde domingo (10), aumentou o número de buscas sobre a manobra de Heimlich, de acordo com o Google Trends.