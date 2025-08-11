Viral

O que é a manobra de Heimlich, usada por adolescente para salvar o primo engasgado

Igor Vasconcelos, de 13 anos, se engasgou comendo flocos crocantes

Igor Vasconcelos foi salvo pelo primo de um engasgamento.

O adolescente Igor Vasconcelos, 13 anos, foi salvo pelo primo Silas, 14, após ele realizar a manobra de Heimlich. Os dois conversavam na sala do apartamento em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (7). Igor ria de algo que o primo disse quando se engasgou com a mistura de leite e flocos crocantes. 

Silas, então, aplicou a técnica de tração abdominal para desobstruir veias aéreas, e salvou o primo. Imagens de segurança do apartamento registraram a cena. 

Socorro

Os dois conversavam, minutos antes do engasgo. Ao ver Igor engasgando, Silas pensou que se tratava de uma brincadeira

Joana, mãe de Silas, estava na cozinha quando o sobrinho entrou sem fôlego e tossindo. Ao ver a situação, ela tentou bater nas costas do adolescente. 

Ela orientou o filho a buscar ajuda com um vizinho médico. Em entrevista ao g1, a mãe de Igor, Lione Vasconcelos, contou o que salvou o filho:

— O Silas disse que, quando saiu para pedir ajuda, ele pensou: "Se eu pedir ajuda, como minha mãe não está sabendo socorrer, o Igor já vai estar morto quando eu voltar". Então ele retornou na hora e fez a manobra, foi isso o que salvou Igor — explicou ela. 

A sós com o primo na cozinha, Silas aplicou a manobra de Heimlich. Igor conseguiu expelir um pouco de líquido e respirar um pouco melhor. 

O adolescente tinha aprendido a manobra de salvamento com o irmão mais velho.

Como fazer a manobra de Heimlich

A técnica é utilizada em casos de engasgamento, quando algum objeto está obstruindo as vias aéreas

Durante a manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão no diafragma da pessoa engasgada, provocando uma tosse forçada que expulse o objeto da via respiratória. 

Em caso de bebês, é preciso colocá-lo de bruços, com a cabeça mais baixa e dar batidas com as mãos nas costas do bebê. 

Buscas pela manobra

Pesquisas pelo edital aumentaram nas últimas 24 horas.

Desde domingo (10), aumentou o número de buscas sobre a manobra de Heimlich, de acordo com o Google Trends.

