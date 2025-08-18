"O mais chocante foi perder a libido", diz Fernanda Lima sobre os primeiros sinais da menopausa

— Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha de marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama e fiquei parada no escuro pensando: isso não é normal. E aí fui passando a segunda noite, aconteceu a mesma coisa, a terceira, quarta, quinta, sexta, eu passei uma semana acordando no mesmo horário — contou.