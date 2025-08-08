Neymar e Bruna Biancardi deixam mansão após descobrirem que estavam sendo vigiados; entenda

O casal Bruna Biancardi e Neymar deixaram a mansão onde viviam na cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo, depois de descobrirem que estavam sendo monitorados por câmeras de segurança.
Em maio, o casal acionou a Justiça em ação contra o proprietário do imóvel. O processo foi arquivado após uma resolução amigável e extrajudicial com o locador da propriedade.
Na petição, Bruna Biancardi relatou que desde o início da locação, no valor mensal de aproximadamente R$ 41 mil, ela e sua equipe teriam sido alvo de abordagens invasivas do proprietário e sua esposa.
Os locadores também teriam solicitado fotos com Neymar, forçando uma aproximação que não se concretizou.
Conflitos
Incomodados com o afastamento, os proprietários então revelaram que vinham acompanhando Bruna por meio de câmeras instaladas na casa. Com base nas imagens, acusaram a influenciadora de uso indevido de espaços da propriedade.
Além disso, os proprietários da mansão também eram alvos de uma investigação por crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Durante vários meses, oficiais de Justiça teriam ido diversas vezes à casa onde Bruna mora para entregar intimações e cobranças judiciais.
De acordo com os advogados de Bruna Biancardi, o cenário comprometeu a "posse pacífica do imóvel", condição fundamental para a validade do contrato de locação. O caso foi resolvido de forma extrajudicial.