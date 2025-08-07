Nattan paga R$ 1 mil para homem beijar mulher com nanismo em show; associação cita capacitismo

O cantor Nattan virou alvo de polêmica após oferecer dinheiro para quem topasse beijar uma mulher com nanismo no palco durante um show. O episódio ocorreu no sábado (2), na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.
Em vídeo do momento publicado no Instagram do artista, Nattan escreveu "Bebê reborn saliente da gota". Posteriormente, a legenda foi alterada para "casal saliente da gota".
Ocorrido
O momento foi filmado pela equipe do cantor. As imagens mostram que outro homem foi convidado para beijar a mulher, mas não aceitou. O cantor então pega a mulher nos braços e a joga para cima, colocando-a sobre um caixote.
Depois, Nattan pergunta a outro homem se ele gostaria de beijar a mulher e recebe uma negativa.
Então, ele chama da plateia um cinegrafista que trabalhava na transmissão do evento, dizendo que "ele poderia até perder o emprego, mas não perderia os mil reais".
O cinegrafista sobe até o palco e quando o artista começa a cantar, o beijo acontece. Nattan ri enquanto segura a câmera. No final, o homem leva a mulher nos braços para a parte de trás do palco.
Nota de repúdio
Através de nota, a Associação Nanismo Brasil (Annabra) manifestou repúdio ao comportamento do cantor, dizendo que o artista expôs a mulher ao ridículo e informou que acionará o Ministério Público.
"Não somos piada. Somos pessoas.
O que aconteceu no palco de um show em São Lourenço da Mata (PE) não foi “brincadeira”, nem “entretenimento”. Foi capacitismo — e isso é crime", diz trecho da publicação.