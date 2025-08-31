"Não sei até onde esta perseguição vai", diz youtuber Bel para Meninas após perder canal na plataforma

A influenciadora Isabel Peres, 18 anos, conhecida como Bel para Meninas, perdeu seu canal no YouTube em 20 de agosto, após a plataforma apontar violação das políticas de segurança infantil, de acordo com a CNN. A jovem, hoje com 18 anos, faz vídeos desde 2012 e fazia muito sucesso como uma das maiores youtuber de conteúdo infantil no Brasil, com mais de 14 milhões de inscritos.
A medida gerou repercussão, já que Bel e sua equipe contestam a exclusão que teve como justificativa "conteúdo que envolva sexualização de menores", segundo a youtuber.
— Não sei até onde esta perseguição vai — disse Bel, que apareceu em vídeo emocionada.
— Eu nunca fui sexualizada, eu nunca fiz conteúdo com músicas inapropriadas, eu nunca usei roupa curta, eu nunca falei coisa errada — continuou a jovem em vídeo emocionada, que também fez posts vestindo roupas com frases de apoio e segurando cartazes por “justiça” e usando a hashtag #SaveBelParaMeninasReal.
Ela também relatou ter sido ignorada em uma visita à sede do YouTube, o que aumentou seu descontentamento com a empresa. Em resposta, ela convocou seguidores para um protesto pacífico em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, pedindo a reativação do canal.
— Não era só um canal, eram memórias — afirmou.
Entenda
A polêmica ganhou força após o caso ser citado no vídeo do influenciador Felca, publicado em 7 de agosto, em que denuncia casos de adultização infantil. Segundo Felca, a jovem teria sido exposta a situações constrangedoras diante das câmeras quando era criança.
O conteúdo abriu debate sobre os limites da exposição infantil nas redes e motivou ações do YouTube contra canais considerados nocivos.
Bel, por sua vez, nega qualquer irregularidade. Afirma que seus vídeos sempre foram adequados à sua idade e livres de sexualização. Ela ressalta que o canal guardava memórias de sua trajetória e conexão com o público, lembrando ainda que já havia perdido outras plataformas no passado, como o TikTok.
A hashtag usada por Bel relembra o movimento #SaveBelParaMeninas, que surgiu em 2020 e ganhou repercussão após internautas fazerem críticas denunciando supostos maus-tratos da mãe em relação à filha. Bel e a família sempre negaram as acusações.
Na sexta-feira (29), dia do protesto, internautas ironizaram a mobilização e publicaram memes alegando que o ato teria reunido apenas a influenciadora, que supostamente deixou o local por vergonha.