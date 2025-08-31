"Não sei até onde esta perseguição vai", diz youtuber Bel para Meninas após perder canal na plataforma

A influenciadora Isabel Peres, 18 anos, conhecida como Bel para Meninas, perdeu seu canal no YouTube em 20 de agosto, após a plataforma apontar violação das políticas de segurança infantil, de acordo com a CNN. A jovem, hoje com 18 anos, faz vídeos desde 2012 e fazia muito sucesso como uma das maiores youtuber de conteúdo infantil no Brasil, com mais de 14 milhões de inscritos.