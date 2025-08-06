Maytê Piragibe revela traições durante casamento com ator Marlos Cruz: "Com a babá, com amigas"

A atriz Maytê Piragibe, 41 anos, falou pela primeira vez sobre as dores e desafios da maternidade solo após o fim do casamento com o ator Marlos Cruz, pai de sua única filha, Violeta, 15 anos.
Durante participação no podcast Mil e Uma TrETAS, Maytê relatou que enfrentou múltiplas traições durante a relação, incluindo episódios com pessoas próximas.
— Nos primeiros anos, ele era um pai fora da curva. Participativo, amoroso. Ele sempre foi muito amoroso. Sempre teve uma explosão de amor — contou a atriz, ao relembrar o início da relação.
Com o tempo, o casamento se deteriorou. Maytê revelou que foi traída por Marlos Cruz com a babá da filha e também com amigas do casal. Ela descobriu o envolvimento pouco antes da separação, episódio que classificou como "um tapa na cara".
— Sofri muitas traições. Hoje minha filha, a Violeta, sabe. Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso. Descobri da babá na pré-separação e foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele.
Romper não foi fácil
A atriz afirmou que a decisão de romper não foi fácil, mas partiu da necessidade de garantir um ambiente saudável para a filha.
— Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico e cheio de brigas... Foi com muita ofensa, dor, abandono, fui descobrindo aos poucos... O laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha três anos. Ele era esse tio que pegava ela pouco, quando desse, sumia, vinha quando dava — relatou.
A separação, segundo Maytê, trouxe mudanças profundas na relação entre pai e filha.
Ela contou que é possível "contar nos dedos" às vezes que Marlos viu Violeta nos últimos 14 anos.
— O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe, é difícil. Desde que ele saiu de casa, eu já tinha sacado — declarou.
A atriz também revelou que, recentemente, a filha soube das traições do pai. O rompimento aconteceu quando Violeta tinha apenas três anos.
Quem é Maytê Piragibe?
Maytê Piragibe começou a carreira ainda criança, atuando em comerciais e, depois, no tradicional Teatro Tablado, no Rio de Janeiro.
Fez parte do elenco de apoio de Malhação e se destacou em novelas da Globo e da Record, como O Beijo do Vampiro, Cidadão Brasileiro e Vidas Opostas, além de protagonizar Os Mutantes e Promessas de Amor.
No teatro, produziu e estrelou peças como Exorciza-me. Em 2017, foi campeã do reality Dancing Brasil, da Record, ao lado do coreógrafo Paulo Victor Souza.
No campo pessoal, vive atualmente seu primeiro relacionamento em 11 anos, com o surfista Leonardo Balthazar. A filha, Violeta, nasceu em 2010, fruto da união com Marlos Cruz, com quem foi casada entre 2010 e 2013.