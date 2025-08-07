Viral

Na Tasmânia
Notícia

Marsupial "brilhante" é flagrado pela 1ª vez; veja fotos

Áreas do corpo do animal conseguem absorver e emitir luz ultravioleta.

Zero Hora

Enviar email
Benjamin Alldridge/Facebook
Pelagem do mamífero brilha no escuro.

Um fotógrafo flagrou um marsupial com a pele brilhando à noite. A foto foi tirada no sudoeste da Tasmânia, pelo australiano Ben Alldridge. 

O Dasyurus viverrinus é uma espécie de marsupial selvagem. Sua pelagem pode ser em cor marrom ou preta com manchas brancas, mas algumas áreas absorvem luz ultravioleta e conseguem emiti-las em um comprimento de onda diferente, criando um aparente brilho azul vibrante. 

Usando luz UV invisível, o repórter capturou o mamífero brilhando no escuro. A imagem é considerada a primeira evidência fotográfica de um marsupial exibindo biofluorescência em seu habitat natural.

Benjamin Alldridge / Reprodução/Facebook
Comparação entre a pelagem do animal quando exposta a luz UV.

Causas

Ao redor do mundo, diversos mamíferos são conhecidos por apresentarem esse fenômeno natural. Entre eles, ursos polares, toupeiras, zebras e tatus. 

O motivo dessa ocorrência ainda é desconhecido. O fotógrafo juntou-se aos pesquisadores para entender o comportamento noturno dos animais

A foto ganhou o Prêmio de Fotografia Científica Beaker Street, em 2025. 

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: