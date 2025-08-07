Marsupial "brilhante" é flagrado pela 1ª vez; veja fotos

Um fotógrafo flagrou um marsupial com a pele brilhando à noite. A foto foi tirada no sudoeste da Tasmânia, pelo australiano Ben Alldridge.
O Dasyurus viverrinus é uma espécie de marsupial selvagem. Sua pelagem pode ser em cor marrom ou preta com manchas brancas, mas algumas áreas absorvem luz ultravioleta e conseguem emiti-las em um comprimento de onda diferente, criando um aparente brilho azul vibrante.
Usando luz UV invisível, o repórter capturou o mamífero brilhando no escuro. A imagem é considerada a primeira evidência fotográfica de um marsupial exibindo biofluorescência em seu habitat natural.
Causas
Ao redor do mundo, diversos mamíferos são conhecidos por apresentarem esse fenômeno natural. Entre eles, ursos polares, toupeiras, zebras e tatus.
O motivo dessa ocorrência ainda é desconhecido. O fotógrafo juntou-se aos pesquisadores para entender o comportamento noturno dos animais.
A foto ganhou o Prêmio de Fotografia Científica Beaker Street, em 2025.