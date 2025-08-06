O marido da cantora gospel Amanda Wanessa, Dobson Santos, foi flagrado agredindo o sogro, identificado como Odilon, durante uma discussão, na última quinta-feira (31), no Hospital Português, em Recife, no Pernambuco.
A agressão, registrada em vídeo por familiares, levou a família de Amanda a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso, que agora apura o caso.
Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes da investigação, segundo o g1.
Discussão familiar
Amanda Wanessa está internada após apresentar problemas de saúde não detalhados pela família. Segundo os advogados dos pais da cantora, ela foi levada inicialmente para a UTI e, depois, transferida para um quarto.
Desde um grave acidente de trânsito sofrido em janeiro de 2021, Amanda convive com sequelas irreversíveis e permanece em estado vegetativo.
A situação envolvendo Dobson Santos e os parentes de Amanda já havia resultado em outros desentendimentos. Desde que a artista foi liberada para continuar o tratamento em casa, em 2023, os pais dela afirmam que o genro dificultou visitas à filha.
Dobson, por sua vez, negou as acusações e sustenta que nunca proibiu a presença da família.
Vídeo mostra agressão e tentativa de impedir registros
No vídeo que circula nas redes sociais, Dobson aparece discutindo com Danyele Mendes, irmã de Amanda, e faz diversas acusações. Ele tenta tomar o celular do sogro, que reage com um tapa.
Em seguida, Dobson o chuta, que responde com novo tapa, antes de outras pessoas intervirem para encerrar a briga.
Em nota, a advogada da família de Amanda, Leilane Cândido, afirma que a discussão começou quando Dobson tentou impedir que os pais e a irmã permanecessem ao lado da cantora no hospital.
"Não há como ignorar o impacto causado por essa decisão — ainda mais considerando que foram justamente os pais e a irmã que, por mais de dois anos, estiveram ininterruptamente ao lado de Amanda em todas as etapas da longa internação anterior. Foram eles que zelaram por sua integridade, garantiram sua dignidade e ofereceram cuidado contínuo, sempre com amor, presença e responsabilidade", declarou a advogada no texto.
Ela destacou o papel dos familiares nos cuidados durante toda a internação da artista e reiterou que o foco segue sendo a recuperação de Amanda:
"Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar a Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação. É com esse espírito que permanecerão vigilantes, respeitosos e presentes, como sempre estiveram", afirmou.
"Manipulado"
Procurado pelo g1, Dobson Santos afirmou, por meio de nota, que o vídeo divulgado seria "manipulado e descontextualizado".
Ele declarou que não reagiu com violência e que acionou advogados para tomar providências legais contra os responsáveis pela gravação:
"Fui covardemente acusado de uma suposta agressão, em um ambiente que deveria priorizar o cuidado, a humanidade e o respeito. Diante disso, em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar um conflito maior. Não me intimidarei. Estou determinado a restabelecer a verdade com serenidade, responsabilidade e amparo na lei. Minha história, minha conduta e meu compromisso com a verdade falam por si", declarou na nota.
Entenda o histórico do caso
Amanda Wanessa ficou conhecida no cenário gospel nacional e teve a carreira interrompida após sofrer um acidente de carro em janeiro de 2021, na PE-60, região da Mata Sul de Pernambuco.
No veículo estavam a filha da cantora, o pai e uma amiga. Amanda ficou internada por mais de 600 dias, com quadro de saúde delicado e, desde então, enfrenta diversas sequelas.
Em maio de 2023, os pais de Amanda acionaram a Justiça alegando dificuldade para visitar a filha, acusando Dobson de impedir o acesso. O marido da cantora rebateu as acusações e afirmou estar focado no bem-estar da esposa.
Já em dezembro de 2023, a família relatou outras situações em que teria sido impedida de entrar na residência para visitar Amanda, mesmo após decisão judicial.