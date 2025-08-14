Mariana Rios anuncia nome do filho e escolha repercute nas redes sociais: "Parem de inventar nomes"

Mariana Rios atualizou detalhes sobre sua vida no Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira (13). Com a gestação revelada em junho deste ano, a atriz revelou que o nome do bebê será Palo. A escolha repercutiu nas redes sociais.
De acordo com ela, o nome, de raízes espanholas, carrega um simbolismo profundo de "força, resistência e resiliência" e remete ao tronco de uma árvore — que cresce voltada para o céu e dá frutos.
Nas redes sociais, usuários comentaram a escolha do nome. "Gente, parem de inventar nomes que não existem, por favor", disse uma internauta no X. "João e Maria são tão simples. Daí o povo vai lá e faz o filho sofrer bullying desde a barriga. E ainda acha lindo", comentou outra.
Outros usuários concordaram com o nome: "Que escolha linda! Palo é um nome poderoso que realmente representa força e resiliência", respondeu uma pessoa no X.
Relação com a sogra
Mariana também falou sobre a relação com a sogra, Maria Diniz, e afirmou que as duas se dão muito bem. Em seu canal no YouTube, a atriz também afirmou ter uma personalidade parecida com a da sogra.
— Eu falo muito com ela. A gente é muito parecida. Ela é uma super mãe, super mulher, empresária. Ela tem uma coisa que é parecida comigo, que é a praticidade. Não precisa pisar em ovos — comentou.
Maternidade
Ao longo do programa, Mariana também falou sobre sua trajetória com a maternidade.
— É uma montanha-russa emocional. Quando esse desejo desperta na mulher, ele vem como um instinto quase selvagem. Parece que tudo em você grita por isso: o corpo, a alma. É uma força inexplicável — relatou Mariana.
A atriz sofreu um aborto espontâneo em 2020. Desde então, enfrentou uma grande batalha em busca de uma nova gestação.
Em abril deste ano, Mariana compartilhou um desabafo sobre as tentativas frustradas de realizar uma fertilização in vitro (FIV).