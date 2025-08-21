Labubu original ou falsa? Como reconhecer se sua boneca é legítima

O Labubu, monstrinho de olhar travesso criado pelo artista Kasing Lung em parceria com a marca asiática Pop Mart, virou febre no Brasil. A popularização, no entanto, trouxe também uma onda de falsificações, apelidadas de "Lafufu" pelos fãs.
Mesmo sem venda oficial da marca no país, sendo vendido apenas por importações dos próprios usuários ou de lojas, o personagem da linha The Monsters ganhou espaço nas redes sociais em vídeos de unboxing (em que as pessoas abrem produtos e mostram o que foi comprado ou ganhado), colaborações com marcas de moda e até aparições de celebridades.
O design "creepy cute", mistura de assustador e fofo, ajudou a transformar o boneco em objeto de desejo, muitas vezes com preços que ultrapassam R$ 5 mil em edições limitadas vendidas no site da Pop Mart.
Como diferenciar um Labubu verdadeiro de um falso
O primeiro alerta é o preço. Por não haver distribuição oficial no Brasil, dificilmente um Labubu custa valores muito baixos. Ofertas que prometem originais por menos de R$ 100 em marketplaces são, quase sempre, falsificações.
Outro ponto é a embalagem. A Pop Mart informa que os modelos autênticos chegam em caixas de 15cm, com acabamento detalhado e QR Code impresso na traseira e na etiqueta do boneco. Réplicas costumam ser menores e não trazem esse código de verificação.
Para comparação, um Labubu original tem altura semelhante à de um iPhone 13 (14,6cm). Além disso, o acabamento também denuncia falsificações: falhas de pintura, texturas ruins e materiais de qualidade inferior são sinais claros de que o item não é legítimo.
Dicas para diferenciar Labubu original do falso
- Preço: dificilmente abaixo de R$ 100; ofertas muito baratas indicam falsificação
- Embalagem: caixa de 15cm com a marca Pop Mart; falsos costumam ser menores
- QR Code: originais trazem código de verificação na traseira da caixa e na etiqueta
- Tamanho: um Labubu autêntico tem cerca de 14,6cm, altura próxima à de um iPhone 13
- Acabamento: originais apresentam pintura uniforme e materiais de qualidade.
Dicas antes de comprar
- Prefira lojas especializadas em colecionáveis ou marketplaces com política de devolução
- Verifique a reputação do vendedor e os comentários de outros compradores
- Desconfie de estoques ilimitados ou preços muito fora da média internacional
- Lembre-se de que importações podem gerar taxas alfandegárias e prazos longos de entrega
- Em compras por redes sociais, peça provas de autenticidade e negocie com cautela
Onde encontrar no Brasil
Apesar de não haver loja oficial, versões originais podem ser encontradas em sites especializados em colecionáveis, como Toyshow e Mirai Store, e em marketplaces como Amazon, Shopee e Magazine Luiza. Nesses casos, é fundamental verificar a reputação do vendedor e as avaliações de outros compradores.
Grupos de revenda em redes sociais também movimentam o mercado, mas exigem cautela. Modelos raros e edições limitadas podem ultrapassar R$ 1,5 mil, e é comum que golpes ocorram nesse tipo de negociação.
O fenômeno cultural
Criado em 2015, o Labubu surgiu como parte da coleção The Monsters, inspirada em lendas e mitos. A parceria com a Pop Mart, em 2019, levou o personagem para o mercado global, consolidando sua popularidade.
O boneco já apareceu nas mãos de celebridades como Lisa, do grupo Blackpink, e em 2025 foi visto em desfiles da Semana de Moda de Paris. No Brasil, influenciadores digitais impulsionaram ainda mais a demanda, transformando o monstrinho em acessório de moda e símbolo de estilo.
Não é brinquedo infantil
Apesar da aparência lúdica, o Labubu não é considerado brinquedo para crianças. A própria Pop Mart o classifica como art toy, ou seja, item de colecionismo voltado para maiores de 15 anos.
Os bonecos não passam pelos testes de segurança exigidos para brinquedos e, por isso, não são indicados como presentes infantis.